Már őszre elkészül a Radnóti utca kikötése Győrben - videó

A munkagépek most is dolgoznak, a fejlesztés jelentősen gyorsíthatja Győr nyugati részének közlekedését. Fotó: Béres Márton

Folyamatosan sürgölődő markolókat, teherautókat láthatnak azok, akik Győr határában, az 1-es főút város és Abda közötti szakaszán közlekednek. A hideg és havas február-március miatt ugyan némiképp megtorpantak a Radnóti utca kikötésének munkálatai, de a jobb idő beköszöntével szemmel látható a változás.Fűke Péter, a győri polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályvezetője a Kisalföldnek elmondta: a korábbi nem túl kedvező időjárás ellenére a kivitelezők a vártnál jobban tudtak haladni télen, hiszen a december és főleg a január enyhe volt. Emiatt szinte biztos, hogy őszre, szerencsés esetben akár már szeptemberre elkészülhet a beruházás.A munkálatok most érnek igazán látványos szakaszba: elkezdődik az úttest alappálya-szerkezetének építése, az 1-es főúton az iparvágány feletti híd bővítése és felmarják az 1-es főút kopórétegét. Emiatt forgalomkorlátozást és -terelést vezetnek be, amelyre már megvan az engedély. Ennek lényege, hogy a munkálatok során a sávokat csak elhúzzák hol az úttest északi, hol a déli irányába, de egyiket sem zárják le. Torlódások persze így is előfordulhatnak majd. A sebességkorlátozást jelző táblák már kikerültek.A fejlesztés – ahogy arról korábban már írtunk – jelentősen gyorsíthatja Győr nyugati részének közlekedését, hiszen új, közvetlen összeköttetés nyílik az 1-es főút felől a Jedlik híd irányába. Jelenleg Abda, Ikrény vagy a 85-ös főút felől érkezve sokan a balesetveszélyes Nép utcai kereszteződésnél kanyarodnak le Újváros felé. Az új szakasz a Kossuth utcát is tehermentesíti.A beruházás részeként a Radnóti utcát csaknem 600 méterrel meghosszabbítják az 1-es főútig, míg utóbbit több mint 500 méteren négysávosítják. A Radnóti utca és a főút kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki, amelyet összehangolnak majd a Dunacenternél és az újvárosi temetőnél lévő lámpákkal, hogy zöldhullámmal lehessen közlekedni.