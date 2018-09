Már Kisbajcstól Nagybajcsig ér a kerékpárút - fotók az átadásról

Kisbajcs a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) ipari park infrastrukturális fejlesztésére és a munkahelyek megközelítésére 64 millió forintot nyert.A szerdai átadáson Horváth Sándor, a kivitelező Arvia Építő Kft ügyvezetője elmondta: a forrásból elkészült a falu és Nagybajcs közötti 600 méteres kerékpárút, ötszáz méteren járdaszélesítés, aszfaltozás és árokrendezés az Arany János utcában, míg az ipari parkban a Telek úton 280 méteren széles aszfaltos út épült. Kamocsai Sándor kisbajcsi polgármester kiemelte, hogy több mint két éves projekt zárult le. Az ipari parkban az útalapot és közműveket saját erőből építették ki mintegy 28 millió forintból: már csak egy szabad telkük kiadó érdeklődő cégeknek. Jó hír az is, hogy a mostani fejlesztésben elkészült a kerékpárút Nagybajcs felé – a jövőben szeretnék azt is elérni, hogy a biciklisek Győrt is ilyen aszfaltcsíkon érhessék el. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a keleti elkerülő megépülése óta felértékelődtek a kisbajcsi ingatlanok, egyre többen érdeklődnek eladó telkek iránt: nemcsak magánszemélyek, kisebb vállalkozások is. Emiatt is örömteli, hogy nem csak a helyi ipari park, hanem a település is fejlődött a mostani beruházással.