Már gyűjtik a fenyőfákat Győrben - mutatjuk, hová viheti!

Belváros

/15 helyszín/



1. Bisinger J. sétány, hálós konténer helye

2. Szent István út 18. sz. ház mögött

3. Szent István út – Bivalyosnál

4. I. sz. park, volt Kisalföld szerkesztőség mellett

5. I. sz. park, játszótér mellett

6. Lukács Sándor u. - Árpád út sarok

7. Megyei Önkormányzat, parkoló melletti járda az Árpád út felől

8. Árpád út - Teleki László u. sarok

9. Árpád út - Nagy Jenő u. sarok /zsákutca eleje/

10. Zechmeister u. – Virágpiaccal szemközt információs tábla melletti terület

11. Batthyány park Gárdonyi u. felőli oldalán a trafó mellett

12. Király u. - Bécsi kapu tér sarok

13. Petőfi híd alatti ingyenes parkoló

14. Sík Sándor u. - Dsida Jenő út sarok

15. Móricz Zsigmond rkp. Újkapu u. sarok, a korzó felől a parkolónál



Adyváros

/15 helyszín/



1. Szigethy A. út – Nádor u. sarok, Nádor út 1. sz. előtti, úttest melletti zöldterület

2. Táncsics M. út 46. sz. melletti szelektív sziget mögött

3 Szigethy Attila út 70-72 sz. közötti zöldterület /tízemeletes épület mellett/

4. Magyar u. 19. sz. mögötti szelektív sziget mögötti zöldterület

5. Tihanyi Á. út 55. sz. mögött

6. Szigethy A. út 90-92 . sz. közötti zöldterület

7. Barátság park mögé vezető szerviz út sarkán található szelektív sziget mögött

8. Földes Gábor u. 9. sz. mellet

9. Bán A. utcai belső szerviz úton, a só tároló láda mellett, a játszótér felöli zöldterületen

10. Ifjúság krt. 38. sz. mellett

11. Ifjúság krt. 63. sz. melletti szelektív sziget mellett

12. Ifjúság krt. – Kodály Zoltán u. sarok, szelektív sziget előtti zöldterületen

13. Kodály Z. út 2. sz. előtt a Kuopio park délkeleti sarka

14. Kodály Z. út – Földes Gábor út sarok, a Kuopio park északnyugati sarka

15. Kassák L. út 7. sz. melletti szelektív sziget mögött



József Attila lakótelep

/5 helyszín/



1. Zöld u. - Soproni út buszfordulónál

2. Jereváni út - Erfurti út sarok

3. Soproni út /az ABC mellett/

4. József Attila u. - Rózsák tere

5. Páva u. 49. sz. előtti szelektív sziget mögötti téren



Marcalváros I.

/14 helyszín/



1. Lajta út - Cuha u. északi oldal

2. Cuha u. déli oldal végén

3. Cuha u. - Lomnic u. sarok

4. Lajta út - Cuha u. déli oldal

5. Répce u. – Lomnic u. sarok

6. Répce u. - Lajta u. sarok északi oldal

7. Répce u. - Lajta u. sarok déli oldal

8. Répce u. vége déli oldal

9. Ikva u. - Mónus Illés u. sarok

10. Ikva u. - Lajta út sarok északi oldal

11. Ikva u. - Lajta út sarok déli oldal

12. Ikva u. vége déli oldal

13. Gerence úti parkoló

14. Ikva u. 13. sz. előtti szelektív sziget mögött



Marcalváros II.

/5 helyszín/



1. Déry Tibor u. 16. sz. ház előtt

2. Illyés Gyula u. /MÁV-DAC pálya mellett/

3. Kovács Margit u. - Kormos István u. sarok

4. Pátzay Pál u. – Öveges József u. sarok

5. Horváth Árpád utca /Spar felől/



Nádorváros – Jancsifalu

/7 helyszín/



1. Galamb u. - Kálvária u. sarok

2. Bartók Béla út - Roosevelt u. sarok

3. Zrínyi u. - Lomnic utcai parkoló

4. Álmos u. - Corvin u. sarok

5. Török István u. 7-9 sz. közötti terület

6. Kartács u. - Kacagány u. sarok

7. Török István utca – Szabolcska utca sarok



Gyárváros

/5 helyszín/



1. Nagysándor József u. - Stadion u. sarok /Trafó felőli oldal/

2. Ipar u. - Nagysándor József u. sarok /Stadion, parkoló felőli oldal/

3. Tompa u. – Bólyai Farkas u. sarok

4. Kiskúti u. - Ipar u. sarok /sportpálya mellett/

5. Szeszgyár lakótelep



Sziget-Újváros

/8 helyszín/



1. Liget u. - Botos Lőrinc u. sarok /játszótér mellett/

2. Radnóti Miklós u. - Köztelek u. sarok

3. Botond u. - Márvány u. sarok

4. Petőfi tér - Rába u. sarok

5. Dankó Pista tér

6. Bercsényi liget, kispiac

7. Kossuth L. u. – Liget u. sarok, szelektív melletti közterület

8. Nép u. – Liget u. – Somos u. sarok



Pinnyéd

/2 helyszín/



1. Buszforduló, szelektív sziget melletti közterület

2. Kunszigeti u. – Újsor u. sarok, szelektív sziget mellett



Révfalu

/9 helyszín/



1. Dózsa rakpart 3. számmal szembeni árvédelmi töltés melletti parkolóállás

2. Dózsa György rakpart 47. sz. - Árvíz u. sarok, töltés felőli oldal

3. Víztükör u. - Új Bácsai út sarok

4. Szabadrév u. – Új Bácsai út sarok

5. Körtöltés u., játszótérrel szembeni közterület

6. Votinszky u. – Bácsai út sarok

7. Hédervári út, Zempléni úttal szembeni buszmegálló mellett

8. Dózsa Gy. rkp. – Árvíz u. sarok, töltés felőli oldal

9. Kenus u. - Vidra u.



Kisbácsa

/2 helyszín/



1. Boglárka u. – Bácsai út sarok

2. Sövény u. – Bácsai út sarok



Ergényi lakótelep

/2 helyszín/



1. Csonkaér út – Fenyőszer u. sarok, buszforduló melletti terület

2. Vámosi u. – Csonkaér út sarok, buszforduló melletti terület



Ménfőcsanak

/3 helyszín/



1. Galgóczi E. u. - Hóvirág u. sarok

2. Garam J. u. - Forráskút u. sarok

3. Vadvirág u.



Gyirmót

/1 helyszín/



1. Tavirózsa u. – Szent László u. sarok



Győrszentiván

/1 helyszín/



1. Kör téri szelektív sziget mögött



Likócs

/1 helyszín/



1. Római út – Kövecses út sarok, játszótér melletti szelektív szigethez

A Győr-Szol Zrt. a karácsonyi ünnepeket követően kijelölte a közterületi fenyőgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest egy révfalui helyszínnel, a Kenus utca - Vidra utca kereszteződése melletti területtel bővült, így összesen 95 fenyőgyűjtő depó van Győrben.A gyűjtőhelyek pontos listája aweboldalon is olvasható. A fenyőfák újrahasznosíthatósága érdekében kéri a szolgáltató, hogy a volt karácsonyfáról kidobás előtt lehetőség szerint mindenki szedje le a díszeket és a dekorációt. Ugyancsak fontos, hogy a fenyőfák a kijelölt helyekre kerüljenek, illetve hogy a depókba más hulladékot ne rakjon senki.A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működési területén a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nélkül, a jogosultság igazolása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.A győri hulladékudvarok nyitva tartása aweboldalon olvasható. A vidéki hulladékudvarok jelenleg zárva tartanak, a nyitásuk időpontjait a közszolgáltató január 10-ig közzé teszi.