Már életében angyal volt Laci

Sárossyékat megbénította a gyász, s egyébként is régen tartó nyomorukat növelte a pillanat alatt rájuk zúdult temetési költség. Laci, a 13 éves testben élt vidám kisfiú egyik napról a másikra, előjelek nélkül halt meg, de utolsó évének mosolygós pillanatait a lakásban számos kép őrzi. Szép serdülő volt, huncut mosollyal, lélekben messze járt a serdülőkortól, de ezt a képekről ránk néző tekintet még csak nem is tükrözi.– Aznap délelőtt még jó- kedvűen táncolt itt, a szobában – mutat Sárossy Mátyásné a győri panellakás nagyobbik helyiségének közepe felé, ami nappali és háló egyben. Itt aludt éjjel Lacika a nagy ágyon anyukájával, akihez az utolsó napig édesdeden szuszogva bújt oda.– Egyszerűen nem értjük, nem volt láza, a világon semmi baja sem. Még előtte nem sokkal voltunk vérvételen, kicsi kora óta járunk kontrollra. Délután itt ült a székben, egyszer csak rosszul lett, hánynia kellett. Nála ez azt jelenti, hogy azonnal rohanunk be. Háromnegyed négytől fél hatig ültünk a sürgősségin. Akkor leállt a légzése, összeszaladtak a nővérek, bevitték és sikerült elindítani. Aztán másodszor is leállt. Akkor tolták át a gyermekintenzívre és innentől fogva már csak a gép tartotta életben. Este háromnegyed tízkor azt mondta a doktornő, hogy jobb, ha hazamegyek. Szörnyű éjszaka volt, a lányok is egész éjjel sírtak, hogy mi lesz Lacikával.

– Reggel rohantam. Az orvos azzal fogadott, hogy készüljek fel. Egész éjszaka küzdöttek érte és nem tudták megmenteni. Fertőzés volt a szervezetében – mondja a fájdalomtól gyötört arcú anya. – A sors úgy akarta, hogy még kaphassak vele majdnem egy órát. Beszéltem hozzá, fogtam a kezecskéjét. Magánál volt, nézett, hallgatott és végül folyni kezdett a kis könnye – idézi fel a percet.Lacika még délelőtt meghalt. Két hangot mondott mindig, nem egészen 13 éven keresztül. Ha anyukáját hívta, úgy szólt: „anyiií", s az „ammam" szóval kért tőle enni a fiú, akit Anitán kívül siratnak a szerető lánytestvérek: Vivien, Brigitta, Beáta és Szintia, négy tinédzser.Összesen nyolc gyereke van a győri asszonynak, három már felnőttkorú, a gyerekek apját pedig 2004 óta körözi az állam a megelőlegezett tartásdíj megfizetése miatt. A család öt évre kapta meg ezt a pénzt, kevesebb a családi pótlék, s Laci halálával természetesen a 47 ezer forintos ápolási díjra sem jogosult a nehéz helyzetben élő család.– A kisfiam miatt mindig otthon kellett lennem. Az sors elvette tőlem, de én el tudok menni most már dolgozni. Korábban eladó voltam, szeretnék elhelyezkedni a szakmámban. Nagyon nagy segítséget jelent az alapítvány adománya, mert azt a pénzt, amiből el tudtam temetni a kisfiamat, segítőktől kaptam kölcsön. Szeretném gyorsan visszafizetni.