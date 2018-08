Már az adyvárosi tónál is üzemel az automata WC Győrben

A létesítmény az Adyvárosi tónál, az új sportpálya és a folyamatosan fejlesztett és tömegesen látogatott várjátszótér közötti zöldterületen található. A vandálbiztos kialakítású, a mozgásukban korlátozottak számára is igénybe vehető, egyszerűen szervizelhető, kamerával megfigyelt közterületen lévő első lakótelepi automata illemhely 200 forintos érmével működik.



A fejlesztés a szombaton az Adyvárosi tó környezetében megrendezésre kerülő, rendkívül népszerű, egyben nagy tömeget vonzó V. Tóparty-ra készült el, ahogy a korábbi ígéretekben is elhangzott, határidőre. A beruházásnak köszönhetően immár nyolcra nőtt a nyilvános WC-k száma Győrben.



A program kezdeményezője, Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta: "Nagyon fontosnak tartom, hogy Győr közterületein megfelelő illemhelyek legyenek. Jelentős fejlesztések történtek ezen a területen, hiszen ebben az évben három ilyen létesítményt is átadtunk fél év alatt, ami nem kis teljesítmény és jelzi a városvezetés elkötelezettségét a közterületi állapotok javítását és fejlesztését illetően.



A jelenlegi mellett kettő már korábban elkészült. Sokan használják a Bisinger sétányon, a "vizes" játszótér közelében lévőt, illetve a Zechmeister utcában találhatót, ahol szintén központi helyen van, sok turista megfordul itt, a szálloda, a virágpiac, a buszmegálló miatt is nagy a forgalom. Fontosnak tartom azt is, hogy a mozgásukban korlátozottak is használhatják, mivel akadálymentes, kerekesszékkel is használható, korábban számukra a meglévő illemhelyek használata szinte lehetetlen volt, most nekik is kedveztünk ezzel"



A szerkezetek jól működnek, ezért döntött úgy a szolgáltató, hogy Adyvárosba is telepít egy automata WC-t. Radnóti Ákos alpolgármester Adyváros önkormányzati képviselőjeként a környékbeli több ezer lakó kérésére szorgalmazta ebben a városrészben a telepítést.



"Az Adyvárosi tó környékén, a népszerű várjátszótéren és a mellette lévő tóparti sétányon és parkban, s a tavaly felújított rekortán burkolatú focipályán főleg nyáron rengetegen vannak, úgyhogy a legjobb helyre kerül az újabb illemhely. A nyugat-európai színvonal a közterületi fejlesztéseket illetően megérkezett nemcsak Győr belvárosába, hanem most már a lakótelepekre is, hiszen ilyen wc-ket például Berlinben vagy Bécsben lehet megtalálni, sőt ott sem a lakótelepeken." - mondta az alpolgármester.



A tervek szerint a jövőben további automata WC-ket telepít majd a szolgáltató, több városrészbe is, ahol szükség van rá és indokolt.