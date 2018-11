Májátültetésre vár az egyedül élő özvegy nyugdíjas Győrben

Nagy László György

A Parkinson-kórtól a köldöksérvig számos betegséget sorol fel nekünk írt levelében a győri Álmos utcában egyedül élő özvegy nyugdíjas, Nagy László György. "Most jöttem ki a kórházból, de nemsokára újra vissza kell mennem – tudtuk meg a kérelmezőtől. – Májtranszplantációra várok, most az lenne a legsürgősebb."Tizenötféle gyógyszert szed és bár közgyógyellátásban részesül, ezenfelül még harmincötezer forintot kell fizetnie havonta gyógyszerre. "Ezt a nyugdíjamból nem bírom. Közüzemi tartozások miatt hatalmas adósságom keletkezett. Ha ezt december elejéig nem rendezem, mennem kell a lakásból" – mesélte lapunknak.Az önkormányzati bérlakásért havonta 15 ezer forintot kell fizetnie, de a rezsi még 50 ezer forint. A férfi korábban a növényolajgyárban dolgozott, ott mérgezést kapott, rokkantosították. Azóta időnként kap egy kis kártérítést a cég utódjától.Felesége hét éve hunyt el, fiára, lányára nem számíthat. A lánnyal amúgy is bajok vannak. "Kiment Hollandiába, azóta nem láttam, már két és fél éve. Számos banknak tartozik, nemzetközi körözést adtak ki ellene" – mondta el. Nagy László György egyedül Icára, gondozónőjére számíthat, no meg olvasóinkra. Hálával gondol rájuk.