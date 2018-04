Majális Győrben - a tuti koncertekért cserébe a következő útzárak várnak ránk

Emlékkép a tavalyi győri majálisról. Fotó: Béres Márton

Lángoló gitárok Pannonhalmán



A Győrhöz közeli településen is remek hangulat várható. Jön Deák Bill Gyula a legnagyobb slágerekkel, a Guns N’ Roses emlékzenekar megidézi majd Axl Rosék óriási korszakát. Ide kattintva nézhetik meg a szintén ingyenes pannonhalmi Rock Majális programját. A Győrhöz közeli településen is remek hangulat várható. Jön Deák Bill Gyula a legnagyobb slágerekkel, a Guns N’ Roses emlékzenekar megidézi majd Axl Rosék óriási korszakát.nézhetik meg a szintén ingyenes pannonhalmi Rock Majális programját.

Mint arróladtunk, hosszú évek után erős programban lesz részünk a háromnapos győri majálison. Az összes kiskút ligeti program ingyenes. A Kisosz többek közt meghívta a vasárnap kezdődő Családi Napokra az Intim Torna Illegált, a Kelemen Kabátbant, az Irigy Hónaljmirigyet, a Bon-Bon-t és Janicsák Vecát. A gyerkőcök örömére fellép az Alma és az Apacuka együttes is. Több bringás program, főzőbemutató is vár az érdeklődőkre, bővebb részletek"Április 29-én a 17 órakor kezdődő ETO-Soroksár NB II-es labdarúgó mérkőzés is ingyenesen látogatható a győri stadionban" - közölte Tömböly Tamás szervező."A győri majális miatt április 29. (vasárnap) 8 órától május 1. (kedd) 24 óráig lezárják a Nagysándor József út, a Tóth László út és Stadion utca közötti, a Tóth László út, a Nagysándor József út és ETO stadion hátsó bejárata közötti, valamint az Állatkert előtti útszakaszt" - tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnökétől.A menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszok a Stadion utca - Nagysándor József út - Ipar út útvonalon közlekednek a rendezvény ideje alatt. Továbbiaz ÉNYKK honlapján.