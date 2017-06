Magyarország Szépe: a győri Pető Laura 2. udvarhölgy! - fotók

"Nagyon-nagyon boldog vagyok, a korona mellett az volt a célom, hogy a legjobb háromba kerüljek és ez most megvalósult... Hirtelen még fel sem tudom fogni igazából...Szeretnék most egy kis időt a családommal tölteni, utána természetesen folytatom a munkám, és a felkészülést a nemzetközi versenyre, emellett továbbra is hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnék segíteni".



" Nem hiszem, hogy reggelig tart majd a buli, mert kicsit fáradtak vagyunk, a feszültség most jön ki belőlünk, de afterpartira megyünk a lányokkal és a szervezőkkel."

Tizenhat gyönyörű lány, sugárzó mosolyok, káprázatos ruhák, csillogás, zene: vasárnap rendezték a Magyarország Szépe döntőjét. A nagyszabású élő show-ban a jelenleg Budapesten élő, de győri Pető Laura tizedikként lépett a kifutóra.A huszonöt éves szépség könnyek között mondta el a kamerának, hogy apukája gyermekkorában elhagyta a családot, azóta nem is hallott róla, és a versenyen neki is bizonyítani szeretne, megmutatni, hogy mit veszített.Koronával a fején, hatalmas mosollyal így nyilatkozott a sikeres szereplés után a kisalfold.hu-nak:Kérdésünkre, hogy bulizik-e hajnalig, elmondta:A döntős versenyzők négy különböző öltözékben léptek színpadra, először bikiniben mutatták meg csodás alakjukat, majd a vizes világbajnokság ihlette kreatív ruhás felvonulás következett, később pedig Merő Péter divattervező nemzeti öltözetében és estélyiben is bemutatkoztak.Pető Laura még a verseny előtt elárulta lapunknak, hogy a legjobban a nemzeti ruhás felvonulást várta, mint meggyőzödhettünk róla, nem véletlenül: a szépség ragyogott az öltözetben, a kör alatt pedig Pápai Joci eurovíziós slágere, az Origo szólt új formában, de ugyanolyan hatásosan. A tatai énekes egyébként legújabb dalát - Özönvíz - is előadta a döntőben.Mindegyik kör után - A 16 tagú zsűri döntése alapján - ketten elbúcsúztak a versenytől. Pető Laura sikeréért végig szurkolhattunk, az eredményhirdetés akkor vált igazán izgalmassá, amikor a győri lány bejutott az öt finalista közé.A versenyt Koroknyai Virág nyerte, ő egy évig viselheti a Miss World Hungary címet és képviselheti Magyarországot a verseny decemberi világdöntőjén Kínában. Az első udvarhölgy Viczián Viktória lett - ő nyerte el a közönségdíjat is -, a második udvarhölgy Pető Laura.