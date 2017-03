Magyarország Érdemes Művésze lett Forgács Péter

Forgács Péter, színházunk igazgatója ma délelőtt Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől nemzeti ünnepünk alkalmából a budapesti Vigadóban.



A Győri Nemzeti Színház büszkeséggel köszönti a díjazottat. Az ünnepi alkalom apropóján visszatekintünk Forgács Péter Jászai Mari-díjas színész, rendező eddigi pályájára.



1957-ben született Egerben, édesapja Forgács Tibor, országosan elismert Jászai-díjas színművész volt, aki az ország szinte valamennyi színházában megfordult, többekközött a ’70-es években a győri Kisfaludy Színház tagja is volt.



Érettségi után másodszori próbálkozásra vették fel 1977-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola prózai színész szakára, Kazimir Károly osztályvezető tanár osztályába, ahol is 1981-ben szerzett színészdiplomát. 1981-ben előszerződéssel a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, a Ruszt József által fémjelzett színházba, majd 1982-1993között a budapesti Thália Színház tagja volt.



Szinetár Miklós direktor a Fővárosi Operettszínházba szerződtette. Ezen évek alatt több főszerepet játszott, mint vendég a Rock Színházban, a különféle szabadtéri színpadokon, a Miskolci Nemzeti Színházban, a Karinthy Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban valamint a soproni Petőfi Színházban is.



2000-től az első években párhuzamosan játszott az Operett- és a Győri Nemzeti Színházban, majd 2002-től a mai napig a Győri Nemzeti Színház az a műhely, amelyet teljes mértékben a magáénak tekint, hiszen ettől az időtől folyamatosan játszik, rendez, 2007-től rövid megszakítással igazgat.



A Színészzenekar alapítója, a Mindhalálig Beatles zenekar alapító tagja és zenésze. 1992-ben és 1998-ban Emerton-díjjal tüntették ki. 2005-ben Jászai Mari-díjat kapott. További elismerései: 2005. Kisfaludy-díj; 2011. Prima-díj; 2012. Szent István-díj; 2014. Győr Művészetéért-díj.