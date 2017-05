Magyar érettségi 2017 - Petőfi és humor magyarból - videón megmutatjuk a megoldásokat a kisalfold.hu-n - fotók

2016-ban ezek voltak a magyar érettségin



A tavalyi magyar érettségivel foglalkozó cikkünket itt olvashatják >>

majd egy humorról szóló érvelés és egy motivációs levél írása a feladat az írásbelin - tudta meg az eduline.hu A portál ismertette, hogy a középszinten érettségizők magyarérettségi első részében Petőfi imázsáról olvashatnak egy interjút, a témában néhány éve megjelent könyv szerzőivel. Ezután tíz kérdést kaptak a Petőfi-arculattal kapcsolatban.Ezután az érvelés és a gyakorlati szövegalkotás közül választhatnak, egy 120-200 szavas szöveget kell alkotniuk.Az érveléses feladatnál Tisjlár Roland A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban című doktori értekezéséből kapnak egy rövid részletet, az abban szereplő állítást kell megerősíteniük vagy megcáfolniuk a vizsgázóknak.A gyakorlati szövegalkotás részben a helyi közlekedési vállalat egyik nyitott pozícióára kell jelentkezni, ehhez kell motivációs levelet írni.A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart.Idén a középszintű írásbelin megváltozik a szövegalkotási feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között választhatnak. A középszintű írásbeli érettségi vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül választhat a vizsgázó. Változás, hogy a fogalomlistát a vizsgakövetelmények nem tartalmazzák, mivel arról a kerettanterv rendelkezik.Módosulások lesznek az értékelésben is, ezek a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik. A helyesírás értékelése is megváltozik, a jó helyesírást jutalmazzák, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt.Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, mivel a szakirányú továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú szövegértés.A mostani érettségiken összesen 108 500 diák ad számot tudásáról. A vizsgák kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak.Fontosabb változások a Magyar nyelv és irodalom érettségiben 2017-től ( az ofi.hu alapján ):a) Köznapi írásbeliség: A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között választhatnak.b) A középszintű írásbeli érettségi vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül választhat a vizsgázó.a) A középszintű műelemző feladat pontozása: tartalmi minőség – 25 pont; nyelvi minőség 25 (szövegszerkezet – 5 pont; stílus – 5 pont; nyelvhelyesség – 5 pont, helyesírás 8, íráskép 2).b) A középszintű szóbeli vizsga értékelése: Tartalmi minőség, irodalom: 25 pont, Tartalmi minőség, magyar nyelv: 10 pont, A felelet nyelvi minősége: 15 pont.(A helyesírás és az íráskép értékelésben betöltött súlya kis mértékben csökken, illetve változik az értékelési eljárás is. Ami azonban változatlan, hogy továbbra is mindkét feladatrész hibáit jelezni, javítani kell, és mindkettőt figyelembe kell venni a pontozásnál.)A műértelmező feladat pontértéke: 30 pont, a reflektáló feladat pontértéke: 20 pont.Kedden a vizsgák a matematika írásbelikkel folytatódnak.