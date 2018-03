Magát égeti, aki tilalomkor alágyújt

Szabályozzák – Akármikor akármit nem égethetünk a kertünkben. Érdemes figyelni a helyi rendeletet, mert súlyos bírságot kockáztatunk. Fotó: Illusztráció

„Nem értem, miért kell az első tavaszi napsütésben azonnal avart és gallyakat égetni? Miért és kinek jó a füstben fuldoklás?" – ezt kérdezi olvasónk, aki attól tart, hogy húsvét környékén a melegedéssel együtt elindulnak a kerti tüzelések.Ez a tavaly decemberi győri közmeghallgatáson is téma volt. Borkai Zsolt polgármester szerint Győrszentivánon folyamatosan mérik a légszennyezettséget, s a határérték-túllépéseket nem az ipari parki cégek okozzák, hanem az, hogy a lakók az udvarukon égetik a szemetet. „Szigorúan ellenőrizzük, a méréseket folytatjuk" – jelezte. Ennek megfelelően a győri közgyűlés februárban tovább szigorított a szabályokon. Ettől az évtől április mellett novemberben lehet a meghatározott területeken égetni, a vasárnapok és a munkaszüneti napok kivételével reggel nyolctól négy óráig.„Úgy látom, ha kerti égetésről van szó, a helyiek jobban odafigyelnek egymásra – mindenki a másikra, főként a szomszédjára. Ha valaki tiltott időben gyújtja meg a hulladékot, garantáltan az internetes közösségi oldalon panaszkodnak rá – a hír pedig gyorsan terjed. Ennek van némi visszatartó ereje" – mondta a gönyűi Lakatos Attila.Győrsövényházon a keddet és a szombatot jelölték ki, amikor a kerti zöldhulladékot égethetik a helyiek. „Szép lassan ez beivódott a köztudatba. Honlapunkon hirdettük, elmondtuk közmeghallgatáson, s a nyugdíjasklubban is. Akihez nem jutott el a hír, s tiltott időben égetett, azt figyelmeztettük. Úgy tűnik, működik, hisz egyre kevesebb a panasz a településen" – mondta Hokstok Imre győrsövényházi polgármester.Tavaly márciusban két győri kerti tüzeléshez vonult ki a győri járási hivatal, többek közt gyümölcsfanyesedéket égettek – eljárás is indult a tulajdonosok ellen. Tegnap ottjártunkkor a Rab-kertben is meggyújtotta egy háztulajdonos az avart, jókora füstöt generálva.Az avar és kerti hulladék égetése nem légszennyezés, csak levegőterhelés. Bármely anyag jogszabályi előírásokat megszegő, engedély nélküli, nyílt téren történő égetése esetén a hatóság 100 ezer forint levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. A bírság mértékét a hatóság a mulasztás körülményeit, a kötelezettségszegés súlyosságát, időtartamát és ismétlődését mérlegelve állapítja meg. A hatóság a bírság összegét legfeljebb 75 százalékkal csökkentheti.