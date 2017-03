Ma délben mindenki együtt keresheti az eltűnt Harcsás Judit újságírót - fotók, videó

Keressük Harcsás Juditot - plakát! Töltse le, nyomtassa ki, ragassza!



A kedd legdrámaibb pillanata az volt – ahogy írtuk is –, amikor Likócsnál egy holttestet talált a Fertő Tavi Speciális Kutató- és Mentő Vízipolgárőr Egyesület a Győri Speciális Mentőkkel közösen. Harcsás Juditon kívül még huszonkét embert keres a győri rendőrség. Mindegyiküket hazavárja a családja, s mindegyik történet mögött szívszorító dráma áll. A szálak nagy ritkán összeérnek, most ez történt.A kedd legdrámaibb pillanata az volt – ahogy írtuk is –, amikor Likócsnál egy holttestet talált a Fertő Tavi Speciális Kutató- és Mentő Vízipolgárőr Egyesület a Győri Speciális Mentőkkel közösen. Korábban annyit lehetett tudni, hogy egy férfiről van szó. Szerdán napközben aztán azonosították: Nagy Lórántot találták meg, aki tavaly november 19-én tűnt el - írja a Kisalföld. A teljes cikket ide kattintva olvashatják. Korábban annyit lehetett tudni, hogy egy férfiről van szó. Szerdán napközben aztán azonosították: Nagy Lórántot találták meg, aki tavaly november 19-én tűnt el - írja a Kisalföld.

Harcsás Judit fia, Gergely a következőket írta, felhívva a figyelmet a déli eseményre:"Eltelt egy újabb nap, valódi fejleményről nem tudok beszámolni.Mindenekelőtt köszönöm, hogy betartjátok a telefonnal kapcsolatos kérésemet, a tegnapi híváslista már jóval áttekinthetőbb volt, és szinte csak jelzések futottak be, amelyek továbbra is nagyon fontosak, szóval nyugodtan hívjatok, ha Anyut látni vélitek.Lehetőleg rögtön,abban a pillanatban, tegnap ez prímán működött, igaz sajnos nem jött be....Lesz ma egy facebookon meghirdetett esemény délben, "Ezrek Harcsás Juditért" néven, ehhez aki szeretne, csatlakozhat, nézzétek meg a leírást, ez is reménysugár lehet. (...)Indul a 4. nap, épp most jött egy újabb jelzés, megyek, megnézzük. Tel.: 30 9299 145; 30 9930 709címmel hoztak létre egy eseményt a Facebookon., de idézzük mi is a lényeget: "A néhány napja eltűnt Harcsás Judit (Harcsi) keresésére több ezren fogtak össze nem csak Győrben, de szinte az egész országban.Nem tud mindenki sok órát, vagy hosszú távokat gyalogolni, keresni, de 10 percet a lakása, vagy munkahelye körül MINDENKI meg tud tenni. Kérünk, hogy 2017. MÁRCIUS 23-án, CSÜTÖRTÖKÖN pontban délben menj ki a szabadba ott, ahol éppen vagy! Menj le a pincébe, a kapualjba, menj ki a ház köré, akár a munkahelyed közelébe.Sétálj 10 percet magadért, az egészségedért, de legfőképpen, hogy megtaláljuk Harcsás Juditot, aki ezreken segített, most ezrek segítsenek neki.

Fotó: Fertő Tavi Speciális Kutató- és Mentő Vízipolgárőr Egyesület

A Fertő Tavi Speciális Kutató- és Mentő Vízipolgárőr Egyesület is részt vesz a Harcsás Judit utáni kutatásban.Gáncs Gábor elnök arról tájékoztatta a kisalfold.hu-t: ˝ a Győri Speciális Mentőkkel közösen kezdtük meg a kutatást Győr városában a folyókon, valamint a Mosoni Dunán a Győrtől, Károlyházáig terjedő szakaszon. Egyesületünk egy kutatóhajóval és három fős személyzettel vett részt a vízi kutatásban.

Úgy tudjuk, a rendőrség azonosította a kedden talált férfit, ezt Füves Tamás szóvivő érdeklődésünkre megerősítette. Információink szerint egy huszonéves fiatalemberről van szó, akit nem a győri rendőrök kerestek, de eltűntként tartották nyilván és emiatt országos körözés alatt állt. Halálának okát közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, mivel idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak rajta.

Fotó: Fertő Tavi Speciális Kutató- és Mentő Vízipolgárőr Egyesület i

A kutatás közben Győr-Bácsánál a Mosoni Dunában a parti részen egy holttestet találtunk kedd délután. A rendőrség, katasztrófavédelem riasztás után megérkezett. A holttestet az uszadéktól megszabadítottuk, partra vittük ahol a helyszínelők és nyomrögzítők megkezdték munkájukat. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az elhunyt személy nem a keresett hölgy, hanem egy középkorú férfi.

9.50 - Az eltűnt Harcsás Judit fia, Gergely arra kéri a keresőket a Facebookon, hogy "ha bárki anyut véli felfedezni, akár egy kicsit is gyanakszik, lépjen oda az illetőhöz, vagy ha nem mer odalépni, maradjon a nyomában, kövesse addig, amíg be nem bizonyosodik az, hogy anyu-e vagy sem. És lehetőleg azonnal telefonáljon, értesítsen engem vagy a rendőrséget". "ha bárki anyut véli felfedezni, akár egy kicsit is gyanakszik, lépjen oda az illetőhöz, vagy ha nem mer odalépni, maradjon a nyomában, kövesse addig, amíg be nem bizonyosodik az, hogy anyu-e vagy sem. És lehetőleg azonnal telefonáljon, értesítsen engem vagy a rendőrséget".

jelenleg készenléti állapot van, ők is a rendőrség jelzését várják.˝A belvárosi, hajléktalan-vonalat tartom továbbra is a legvalószínűbbnek, de a vízpartokat is figyeljük. Már rengetegen keressük, kizártnak tartom, hogy ne legyen eredménye ennek a szenzációs összefogásnak, csak kérek mindenkit, tartsa a fentieket. Tel.: 30 9299 145; 30 9930 709Bár egész este rengetegen keresték, egyelőre nem sikerült Harcsás Judit nyomára bukkanni.

A délután talált holttest egy férfié, az elhunytra Likócson találtak rá - értesült biztos forrásból a Kisalföld. Úgy tudjuk, a férfi több hónapja hunyhatott el. A rendőrség újra, nagy erőkkel folytatja Harcsás Judit keresését.Gömbi és Mátis Csaba, a Győri Speciális Mentők csapatvezetője Harcsás Judit keresésére indultak Pérről a kedd délutáni órákban - mutatjuk a felszállást.- jelentette a helyszínről kollégánk. Nehezen lehetett közlekedni a terepen, de jól jellemzi, hogy mekkora az összefogás: a vöröskereszt munkatársai, rendőrök, polgárőrök, a győri SZE egyetemistái, önkéntesek, kereső-kutyások járták az erdős részt.Harcsás Judit fia, Gergely pár perccel ezelőtt frissítette Facebook-oldalát , azt írja: "Baross út, belvárost nézzétek! Lilás kabát, kb. félórája láthatták a Baross hídon..."onnan jelentették, hogy körülbelül tucatnyi autó áll az út mellett egymás mögött, rendőrautók, a polgárőrség járművei, vöröskeresztes- és kutyás keresők kocsijai.Az emberek körülbelül fél órával ezelőtt mentek be az erdős részre, ahol méterről méterre vizsgálják át a területet, ahol nehezen haladnak, mert nehéz a terep.Úgy tudjuk, egyelőre nem találtak nyomokat.A rendőrök, a Magyar Vöröskereszt győri szervezetének dolgozói mellett önkéntesek is részt vesznek a keresésben. (Itt már nagyon sokan összegyűltek, ide már nem javasolt csatlakozni további önkénteseknek, rájuk később még máshol szükség lehet.)



Györe Barbara / 20-4189-484 délután 15.30-tól

Tigi Bigi 15:30-tól késő estig! 3 fő Tuti! 0630/3495043

Nagy Krisztián 17:30-tól 20/3645336



Facebook-csoport >> Mikor tudtok segíteni a kutatásban, kereséseben. Mettől-meddig. Telefonszámotokat is legyetek kedvesek melléírni! Köszönöm.Györe Barbara / 20-4189-484 délután 15.30-tólTigi Bigi 15:30-tól késő estig! 3 fő Tuti! 0630/3495043Nagy Krisztián 17:30-tól 20/3645336





Úgy tudjuk, többen a keresésre indultak Győrben. Harcsás Judit Facebook-oldalán is sokan aggódnak >>

Harcsás Judit

Sashegypuszta Tompa Eszter tragédiájának a helyszíne . Harcsás Judit mindenben segítette a meggyilkolt lány súlyos beteg édesanyját, a haláláig gyermeke elvesztését feldolgozni nem tudó szülő mellett volt.- Információink szerint délutánra plakátokat is nyomtatnak, amelyeket több helyen is kitesznek a városban.A Magyar Vöröskereszt győri szervezete olyan önkénteseket vár ma fél 12-re Győrbe Lajta utca 38. szám elé, akik segítenének Judit keresésében.Az eltűnt Harcsás Judit fia, Harcsás Gergely kedden reggel üzent a Facebook-on. A fiú azt írta, egész nap édesanyját kereste a rendőrökkel, ma is folytatják a keresést.Vízivárosban állítólag láttak egy olyan asszonyt, akinek a személyleírása Juditéra hasonlít. Ha ön esetleg arra jár és segíteni szeretne, legyen figyelmes a révfalui utcákban.A rendőrségtől megtudtuk, országos körözést adtak ki eltűnés miatt, vagyis az ország bármely területén kereshetik Jutkát a rendőrök.Harcsás Juditot vasárnap délután öt órakor látta utoljára a családja, akkor a lakásukban volt. Mivel minden iratát, telefonját otthon hagyta, ezért feltételezik, hogy nem nagyobb távban gondolkodott, hanem Győrbe indult.Továbbra is Győrben keresik tehát, a Vöröskereszt kutyás keresésbe is nekikezd.Harcsás Gergő köszöni mindenkinek a segítséget, aki velük együtt édesanyját keresi. Mint mondta, a rendőrségen kívül az utcai szociális munkások is bekapcsolódtak a keresésbe - tudni kell, hogy Juditnak újságíróként az egyik szakterülete a hajléktalan-ellátás volt. Ismeri tehát azokat a helyeket, ahol a fedél nélküliek is élnek.Hétfő dél körül Győrszentivánon és Ménfőcsanakon keresik Juditot, Gergő kéri, aki teheti, a Püspökerdő felé vegye az irányt.Jártak Sashegypusztán is, oda szintén kötődött Jutka. Ott nem találták. Fia azért is aggódik, mert szerinte nem öltözött rétegesen az édesanyja, amikor elment otthonról. Arra tippel, a lilás árnyalatú kabát van rajta - ez is talán segítség lehet a keresésben.- Harcsás Juditot továbbra is keresi fia, Facebook-oldalán 10.45-kor azt írta, "Szentiván vagy Csanak is esélyes, most indulok Szentivánra. Aki tud, segítsen, találjuk meg!"- "Eltűnt Harcsás Judit, a győri média egyik közismert személyisége, egy megosztás most hatalmas segítség!!!!!!!!!Kérlek, segítsetek! Vasárnap kora este eltűnt az Édesanyánk Győrből, átfésültük az egész várost, eddig eredmény nélkül..." - írta Facebook-oldalán az újságíró fia, Harcsás Gergely