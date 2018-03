M1-es autópálya: megszűnt a torlódás a bőnyi kijárat közelében

20.00 - Zavartalanul haladhat a forgalom az érintett szakaszon.



19.20 - Az M1-es autópályán, Budapest felé a bőnyi kijárat közelében a 100-as km-nél korábban aszfaltoztak. A munkát befejezték, már mindkét sávon lehet közlekedni, de még most is közel 5 km-es a torlódás - írja az Útinform.



Korábban írtuk:



Csaknem 10 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, Budapest felé a bőnyi kijárat közelében, a 100-as kilométernél. Aszfaltoznak, ezért csak a belső sáv járható a Győr-Moson-Sopron megyei szakaszon - közölte az Útinform a honlapján szerda délután. Azt írták: hasonló a helyzet a 30-as kilométer közelében, ott is csak a belső sávban lehet haladni, csaknem 5 kilométeres a torlódás.



