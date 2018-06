M1-es autópálya: jövő héten is folytatódnak a munkák mindkét irányban

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Mivel a lehetséges alternatív útvonalakon is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve awww.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A korlátozások és a kivitelezési munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2018. június 18-ai héten is folyamatosan, ütemezetten végez karbantartási és üzemeltetési feladatok az M1-es autópálya Budapest és Hegyeshalom felé vezető oldalán is. A munkavégzések miatt forgalomkorlátozásra és torlódásra számíthatnak a közlekedők.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. komáromi mérnökségének területén a Budapest felé vezető oldalon, a 124-es és 126-os kilométerszelvények között dilatációs javítási munkák zajlanak 2018. június 18-20. között. A 100-as és 115-ös szelvények között, szintén a főváros felé vezető oldalon, kedden és szerdán az elválasztósávban végeznek kaszálási munkákat a belső sáv zárása mellett. Csütörtökön mozgó terelés mellett kezdik el a Hegyeshalom felé vezető irányban a gépi sövényvágást a belső sáv korlátozásával. A munkálatoknál 80 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.A társaság bicskei mérnökségének területén június 18-tól június 21-ig végeznek nagyfelületű javítási munkákat a Budapest felé tartó oldalon, a 35-ös és 38-as szelvények között. A tervek szerint június 19-én és 20–án a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében (57-60 kilométer szelvény), június 21-én pedig a főváros irányába a 45-46 kilométer szelvények közötti szakaszon lesznek lokális javítási munkák. Egyéb üzemeltetési és karbantartási munkák keretében pedig június 19-én vegyszeres gyomirtást végeznek a 12-es és 66-os szelvények között, mozgó terelés mellett. Míg június 23-án a Budapest felé vezető oldalon, a 23-as és 38-as kilométer között burkolatjeleket festenek a szakemberek a külső sáv zárásával.A Győr felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontjától kezdődően továbbra is zajlanak 2,5 kilométeres szakaszon az M1-es autópálya felújítási munkálatai, melyek néhány héten belül befejeződnek, majd egy újabb helyszínen, a 28-as és 40-es kilométerszelvények között, 12 kilométeren folytatódnak a teljes körű rekonstrukciós munkák.