M1-es autópálya: elindultak a munkák Hegyeshalom felé is, dugókra számítson

A Kormány 2017-es döntése értelmében az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4,1 milliárd forintos hazai forrásból mintegy 14 kilométernyi teljes körű felújítás valósulhat meg. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. áprilistól kezdődően ütemezetten ad munkaterületet a kivitelezőnek,április 29-ig a 16-os és a 17-es kilométerszelvények között az M0-s autóút M1-es autópályához való csatlakozásában 1-1 sávot zárnak le fixen a szakemberek az M1-esen és az M0-son is.április 30. és június3. között a 16-os és 19-es kilométerszelvények között az M0-s fonódó szakaszából egy, illetve két sáv, míg az M1-es autópálya három sávos szakaszból a kapaszkodó és leálló sávot zárják le.június 4. és július 16. között szintén ezen a szakaszon az M1-es autópálya belső két sávja lesz lezárva, a kapaszkodósávos szakaszon ekkor 2 forgalmi sávon haladhat a forgalom.A felújítás során a kapaszkodósávban új alapréteg épül helyszíni remix technológiával. A haladó sávban kötő és kopóréteg csere, míg az előzősávban kopóréteg cserét és részlegesen a kötőréteg cseréjét végzi el a kivitelező. Ezen munkák befejezését követően augusztusig újabb, mintegy 12 kilométeres szakaszon indulnak el hasonló volumenű és műszaki tartalmú munkálatok.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fenti munkákon kívül a Hegyeshalom és Budapest felé vezető oldalon is folyamatosan végez lokális és nagyfelületű javítási munkákat, a javítási volumen maximalizálása érdekében pedig rendszeres országos szintű átcsoportosításokat hajt végre. A folyamatos munkavégzések miatt az autósok rendszeresen találkozhatnak az M1-es autópályán munkaterülettel és közlekedésbiztonsági okokból lezárt szakaszokkal is, ahol ütemezetten fognak beavatkozni a szakemberek.a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) vagy a www.utinform.hu weboldalon.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a felújítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.