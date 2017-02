Lopott autókból árult alkatrészeket, lebukott az orgazda - fotók, videó

Több tízezer, lopott autóból származó autóalkatrészre bukkant a rendőrség januárban több észak-dunántúli,köztük Győr-Moson-Sopron megyei helyszínen – számolt be Károlyi Zoltán rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője egy folyamatban lévő nyomozásról sajtótájékoztatón Győrben kedden.Szavaiból kiderült, hogy hét ingatlanon tartottak házkutatásokat, amelyek nagy része családi ház volt, de akadt köztük egykori tsz-major is. „A felhalmozott mennyiség még bennünket is meglepett. A házak a pincétől a padlásig tele voltak alkatrészekkel, csakúgy, mint a melléképületek, s az udvarra is jutott belőlük. Máshol a kertben répát termesztenek, itt alkatrészeket" – mondta.A több tízezer darabból szakértők bevonásával 2300-at választottak ki, amelyeket bűnjelként lefoglaltak. Ezek tárolására ideiglenes raktárakat kellett kialakítani a rendőr-főkapitányságon, máskülönben nem fértek volna el. Az egyik ingatlan magtárában egyebek mellett több száz motorblokkra, sebességváltóra, futóműre, motorháztetőre, generátorra, ülésekre bukkantak. Az azonosítást lehetővé tevő számokat az elkövetők igyekeztek eltüntetni az alkatrészekről, de a rendőrök már be tudtak azonosítani 25 olyan autót, amelyekhez tartoztak.Károlyi Zoltán elmondása szerint nagyrészt Audi, Volkswagen és Seat személyautókról van szó. Hozzátette: a kocsikat Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, illetve Magyarországon a fővárosban és környékén, illetve a Balatonnál lopták el az elmúlt négy-öt évben, majd szétszerelték és orgazdaként értékesítették az alkatrészeket.A bűncselekménnyel kapcsolatban egyelőre egy Győr-Moson-Sopron megyei kistelepülésen élő 32 éves férfit gyanúsítanak, s a Kisalföld kérdésére elhangzott, hogy ő egyelőre szabadlábon védekezik. Az érintett ingatlanok részben családja, hozzátartozói nevén vannak, részben bérelte azokat. A családi házakban egy kivétellel nem lakott senki sem. Károlyi Zoltán kérdésünkre elmondta: jóval több személy érintett az ügyben. A kárérték akár több százmillió forintra is rúghat.A bűncselekmény felderítésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozóinak vezetésével, a Veszprém és Pest Megyei, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányságok bevonásával nyomozócsoport alakult.