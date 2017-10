Lézerrel tisztítják a polgármesteri sírokat Győrben

A nemrég bejelentettet idei temetői fejlesztések mellett egy újabb felújítás is elindul - mondta el Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester.Megkezdődhetett a díszsírhelyek egy részének felújítása a Nádorvárosi Köztemetőben. A következő hetekben Farkas Mátyás, Szauter Ferenc, Zechmeister Károly és Wennes Jenő polgármester síremlékeit tisztítják meg az emlékművekre lerakódott portól, az időjárási viszontagságokból eredő szennyeződésektől, lefolyásoktól, moha és zuzmótelepektől, egyéb szennyeződésektől.A fókuszált lézersugár eltávolítja a felső rétegben lévő szennyezést és elpárologtatja azt. A rövid, de rendkívül nagy frekvenciájú lézerimpulzusok (akár 1-2 millió impulzus/sec) különösen hatékonyak, és nem okoznak termikus hőfejlesztést. Amennyiben megfelelő időtartamban éri a lézersugár a munkadarabot nincs deformáció. Miután a lézersugár fellazította a szennyeződést az alapanyagról, megkezdődik annak elpárologtatása, így a felület károsodás nélkül tisztul, az anyag strukturális változása nélkül. A lézersugár paramétereinek (frekvencia, erősség, stb.) változtatásával szabályozzák a tisztítást. A környezetbarát technológia használata során nem keletkezik veszélyes hulladék, nem terheli a környezetet. A tisztítással párhuzamosan a sírhelyeket vízüveggel impregnálják, és murvázzák. Környezetükbe 12 darab háromlábú virágtartót is kihelyeznek.