Lezárult a per: a Heineken gyárthatja tovább a vörös csillagos söreit

A vörös csillagról szóló jogi vita másfél éve, 2017 márciusában kezdődött, Menczer Erzsébet (felperes) azért támadta a Heinekent, mert szerinte a magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait sérti a vörös csillag márkajel, amely Magyarországon kikezdhetetlenül a kommunizmust juttatja az emberek eszébe.



A sörgyártó már az első fokú tárgyaláson tisztázta, hogy az ő vörös csillaguknak semmi öze a kommunizmushoz, az ugyanis a tűz, a víz, a levegő, a föld és az ötödik, a mágikus elem jelképe. Ráadásul 1889 óta használjá .



A Győri Törvényszé idén áprilisban első fokon elutasította Menczer Erzsébet érelmét, jogilag azért, mert a felperes személyiségi jogait a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint csak akkor sérthetné meg a Heineken, ha Menczer személyében is érintett lenne. Erről viszont nincs szó, így jogi alapja sincs egy ilyen érelemnek.

De érdemi válasz is volt az elutasításra: bár öztudomású tény, a vörös csillag az önkényuralmi rendszert jelképezi, de nem ez az egyetlen jelentése. A bíró szerint vizsgálni kell a felhasználás célját is. Ha a vörös csillag sörös dobozokon van, az nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel, ráadásul az alperes társaság régebben használja a csillagot a márkajelén, mint ahogy azt a kommunista rendszer „feltalálta volna".



Bár idő özben bé ét ötött a politika és a sörgyártó cég, Menczer tovább folytatta harcát a Heinekennel, s fellebbezett az első fokú határozat ellen. Így került a per a Győri Ítélőtáblára, amely csütörtökön helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.



Az ítélőtábla tanácsa egyetértett az első fokon eljárt törvényszékkel abban, hogy régi Ptk. szabályait kell alkalmazni, amelyek a személyhez fűződő jogok megsértése esetén a személyes igényérvényesítést teszik csak lehetővé. A felperes viszont nem arra hivatkozott, hogy személyes jogsérelem érte; Menczer „ özösség tagjaként, a özösséget ért sérelemre" hivatkozással perelt.



Az ítélőtábla a felperes kereshetőségi joga hiányában nem foglalt állást abban a érdésben sem, hogy ötágú vörös csillag kereskedelmi vagy politikai jelentéstartalmú felhasználása sérelmes lehet-e valamely özösségre.