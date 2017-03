Levélváltás lapunkban: az egyháznak feladata van a cigányokkal

Keresztény cigányok nevében



Először is nagy tisztelettel köszöntjük dr. Veres András püspök urat. Sok jót hallottam felőle.Köztudott, hogy a cigányság nagy része a római katolikus egyház híve. A magam nevében tudom csak kijelenteni: a cigányság nem nagyon akar vagy egyáltalán nem jár el templomba. Ezt az aggályát sokszor felvetette a számomra nagy tiszteletnek örvendő Zsebedics József tisztelendő atya. Én, ha időm engedi, ott vagyok a feleségemmel a vasárnapi miséken. Nekem és a nejemnek volt szerencsénk, hogy egy római zarándokúton részt vehettünk, ez már három éve volt. Személyesen köszöntötte a szentatya, Ferenc pápa a magyarországi cigányságot és egyben Magyarország összes lakosát és adta meg őszentsége az áldását. Ezt a zarándokutat a magyarországi cigánypasztoráció elnöke, dr. Székely János, Budapest és Esztergom megyei segédpüspöke szervezte, akit aki részt vett az úton, mindig áldani fogja a nevét! Itt jegyzem meg, hogy tisztán, perfektül beszéli a lovári cigány nyelvet.



A templomba nem járás témakörét igen alapos és részletes elemzésnek kellene alávetni. A rendszerváltozás óta nagyon sok vallásnak hitt gyülekezet és szekta alakult, amelyeket nagyban okolom a megkeresztelt emberek hitük elhagyásáért. A cigányságra hatványozottan vonatkozik, ez az iskoláztatás és az ismeretek hiányának tudható be. Pedig, hogy hit nélkül lehet élni, de nem érdemes. Egy javaslattal viszont élnék: a lehetőség és a tehetősség függvényében szervezzenek egy zarándokutat, akár a Vatikánba, vagy ami közelebb van, Mariazellbe egy jeles ünnepnapon, például pünkösdkor. Így talán az eltévedt bárányok is visszatérnek a helyes útra és az Úr megbocsát nekik. Végül, de nem utolsósorban: a hatalmon levő kormány szerves része a KDNP elég hosszú ideje. Meglátásom szerint aktívabbá kéne a pártjukat tenni több, hozzájuk tartozó területen. Egy pár példa: szociális érzékenységért keményebb kiállást, a lakhatás jogáért szintén aktivizálódást, a kis keresetű emberek és nyugdíjasok hathatósabb segítését. Tisztelettel várom reakciójukat.



Lakatos Gyula „Berci", Győr



Nincs komoly cigánypasztoráció



Meglepődve, de annál nagyobb örömmel olvastam Lakatos Gyula „Berci" úr írását a Kisalföldben, amely lényegét tekintve a cigányság lelki hitéletének újból való „aktivizálódására" és „elszektásodására" hívta fel a figyelmet.



Sajnos Magyarországon az elmúlt 20–25 évben a cigánypasztoráció a Magyar Katolikus Egyházon belül nagyon is mélyponton volt és talán még van is. Istennek hála, azért a jó Isten sosem feledkezik meg gyermekeiről így sok pap és püspök, különböző egyházi szervezetek már komoly időt, fáradtságot nemkímélve foglalkoznak ezzel a kérdéssel, nagy sikerrel. Gondoljunk csak Székely János püspök úrra, aki a cigánypasztorációs püspök Magyarországon. A Magyar Katolikus Egyház sokat köszönhet neki, aki nagy megértéssel és türelemmel van roma testvéreink iránt. Beer Miklóst is emlegethetnénk, vagy épp az egyik nagy görögkatolikus püspök atyát: Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolitát, aki igencsak szívén viseli a roma gyermekek, fiatalok és családok életét.



Sajnos úgy látszik, az ő személyes példáik sem voltak elegendőek arra, hogy a magyar egyház, a magyar püspökök, vezetők, érdemben foglalkozzanak a cigányság ügyével, különösen abban a témában, hogy a nagy „keresztény" szekták sorra csábítják el őket a katolikus hit világosságától, amiben őseik is nevelkedtek. Ez márpedig az egyház hibája. A már említett Lakatos Gyula úr is rávilágított arra, hogy Győrben, de mondhatnánk, hogy a Győri Egyházmegyében – továbbmenve, országosan is – a cigányság nagy része igencsak veszélynek van kitéve, hiszen jelentős számban eltértek a katolikus hittől, és szektákba tömörültek. Ez annak is „köszönhető", hogy még a mai napig nincs komoly cigánypasztoráció, nem valósult meg a papok és a világi lelkipásztori kisegítők olyanfajta továbbképzése, amely elősegítette volna a romákkal való szoros kapcsolatot és megőrizni őket katolikus vallásukban. Sajnos itt már a zarándoklat nem segít, ettől nem fognak megtérni a roma testvérek. Hogy helyben maradjunk, itt, a Győri Egyházmegyében az új megyés püspök feladata lesz egy olyan komoly helyi egyházi összefogást indítani, amely a romákra összpontosít.



Ha az egyház lehajolna ezekhez az emberekhez és hitükben megőriznék őket, hitüket újraélesztenék, rendszeresen foglalkoznának velük, nemcsak hogy értékes tagjai lehetnének az egyháznak, de értékes tagjai lehetnének a társadalomnak is. A fent említett püspök urak ékes példái ennek.



Talán csak kevesek tudják, hogy a cigányságnak van egy védőszentje, az 1997-ben Szent II. János Pál által boldoggá avatott Boldog Ceferinó, aki az egyház nagy vértanúja volt. Életét áldozta egy papért a nagy spanyol polgárháború idején. Amikor megölték, Ceferino kezében a rózsafüzért tartva halt meg, miközben azt kiáltotta: „Éljen Krisztus király!". Tiszteletére egyházi szervezetek alapítódtak meg itt Magyarországon, pl Esztergomban Székely püspök úr vezetésével, amelyek a cigányságot egybefogjákés hangsúlyt fektetnek a lelki hitéletükre, munkához való jutásukra. Talán épp a győri egyházmegyében is egy hasonló szervezet hiányzik, egy olyan lelkipásztorral, vagy vezetővel az élén, aki érti és meg tudja szólítani a cigányságot. És olyan papokra lenne szükség, akik szociálisak nem csak velük, hanem a nem romákkal is. E szent tiszteletének elmélyítése a cigányság között hitük szempontjából nagy dolog lenne. Bármi is lesz, az idő szorít, reméljük, hamar jön a megoldás. Ebben segítsen Boldog Ceferinó égiközbenjárása. "Akinek van füle a hallásra, hallja meg!" (Mk 4,23)



Czakó János