Letartóztatták a szerb férfit, aki lövöldözött, majd rabolt Győrben - fotók

Döntött a bíróság a 64 éves szerb férfi letartóztatásáról, aki vasárnap Győrben az egyik benzinkúton fegyverrel garázdálkodott. A férfi előtte még a győri kórházat is megjárta, először ugyanis a vasárnapi zavart viselkedése miatt – még cipő sem volt rajta – oda vitték.A bíróság a szökést és a bűnelkövetés megismétlésének veszélyét elégségesnek tartotta ahhoz, hogy a letartóztatást elrendelje. A védelem azt szerette volna elérni, hogy a férfi a fiánál - aki Győrben él - legyen bűnügyi felügyelet alatt (vagyis házi őrizetben); de mivel a családtagok is egyelőre egy kis albérletben élnek, ezt nem tudták elérni.Kérdés az is továbbá, hogy az egyébként gyógyszereket szedő, s korábban agyműtéten átesett férfit „sima" börtönben tudják-e tartani – szakértő vizsgálja meg hamarosan a pszichés státuszát. A férfi egyébként jól beszél németül, ezt a bíróságról kifelé menet hallottuk, amikor az ügyvédjét kérte, hogy tisztálkodóeszközöket hozzon, s a Bécsből érkező feleségének is segítsen. Amikor viszont hozták, szerbül szólalt meg: „Bravo, Ungaria!", mondta a kameráknak.A férfi kihallgatásakor krimibe illő 24 óráról számolt be, erről a Kisalföld szerdai számában olvashatnak.

Korábban írtuk:

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a szerb férfinak, akiA megalapozott gyanú szerint az elmúlt vasárnap a reggeli órákban Győrben egy férfi az út közepén gyalogolt és kezeivel megállásra kényszerített egy autót. Mikor az autó megállt, a gyanúsított maroklőfegyverrel kétszer a levegőbe lőtt, ezt követően pedig a közeli benzinkúthoz ment.A benzinkúton a férfi rágógumit és energiaitalt vett magához, majd kifelé indult. Mikor az ott dolgozók fizetésre szólították fel, felmutatta a nála lévő fegyvert.Az ügyészség a helyszínen elfogott és őrizetbe vett gyanúsított letartóztatásra tett indítványt. Ennek indoka a külföldi állampolgárságú férfi szökésének veszélye, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye. Az indítványt célja továbbá a bűnismétlés megakadályozása.A gyanúsítottnak az eljárás során három bűncselekményről kell számot adnia: minősített rablásról, minősített garázdaságról és lőfegyverrel visszaélésről. A büntetési tétel – a halmazati szabályokra tekintettel – eléri a tizenöt évet.