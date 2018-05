Lerántotta a kalauzt a vonatról egy részeg férfi Mosonszentmiklósnál

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádol egy férfit, aki 2017 nyarán ittas állapotban bántalmazott egy jegyellenőrt a Győrhöz közeli Mosonszentmiklós vasútállomásán.



A huszonhét éves osztrák férfi a vád szerint ittas állapotban, jegy nélkül utazott a vonaton, mikor a kalauz Mosonszentmiklóson leszállította.



Leszállása után azonban az önműködő ajtó záródása előtt visszanyúlt és arcon ütötte a jegyvizsgálót, majd két kézzel megragadva le is rántotta őt a vonatról. Ezután a peronon is lökdöste, rángatta a sértettet, amitől mindketten elestek.



A bántalmazástól a kalauznak a könyökén nyolc napon belül gyógyuló hámhorzsolásos sérülése keletkezett.



A bűncselekmény miatt az elkövetővel szemben 5 év szabadságvesztés is kiszabható.



Képünk illusztráció.