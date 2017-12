Lemértük, mekkora sétára vannak a parkolóházak a belvárosi forgatagtól Győrben

A Győr-Szol a honlapján is hangsúlyozza, hogy a Révai utcai parkolóház vagy a hármas díjzóna férőhelyei nincsenek jelentős távolságra a belvárostól. Látatlanban elfogadjuk, hogy a távolságérzetet a lélektan is befolyásolja, de azért a három parkolóházra és a leendő, Árpád útira fókuszálva mérjük le a Google segítségével az egyes gyalogutakat.Célpontunk a mindenki karácsonyfáját körülölelő Széchenyi tér. Ehhez képest nyilván a Dunakapu téri mélygarázs fekszik a legközelebb: 250 méterre, azaz 3 percre. A Jókai utcai parkolóház távolsága 700 méter és 9 perc, de talán életszerűbb innen a volt megyeházánál kezdeni a sétát, s akkor csak 5 perc – 400 méter – lesz gyalog. A Révai utcai parkolóház a tértől 13 percre, azaz 1 kilométerre fekszik, a megyeháza előtti vásárig viszont 9 percnyi, vagyis 650 méteres a távolság.Nézzük az emlegetett hármas zónát, ami a síneken, a Rábán és a Mosoni-Dunán kívül esik. A Hunyadi utcától 6 percre és 450 méterre van a megyeháza, az Ady Endre utcától a Széchenyi tér szintén 6 perc és 500 méter. Szigettől is a Széchenyi tér van közelebb, a Bercsényi liget első parkolóitól számítva 9 percet és 700 métert kell megtennünk. Ám ettől senki ne vegye részünkről ígéretnek, hogy talál is adventkor parkolót ezeken a helyeken.Végül lemértük a teljesség kedvéért a leendő parkolóház távolságát az Árpád úton, a Petőfi művelődési ház helyén: 600 méterre és 7 percre fekszik majd a Széchenyi tértől.

Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetője kérdésünkre elmondta, a Révai utcai parkolóházban – amelynek használatára gyakran ösztönzik az autósokat – advent idején is mindig van hely. A Jókai utcaiban ugyanez már nem igaz. Bár egy sima hétköznap délelőtt 71 szabad helyet láttunk kiírva, a múlt pénteki forgatag estéjén 90 százalékos volt a kihasználtság. Itt drágább a jegy, mivel minden megkezdett fél óra 100 Ft, vagyis 1 óra már 200. A Dunakapu téri parkoló vonzerejéhez pedig épp az ár tartozik még hozzá, hiszen a Révai utcaihoz hasonlóan 50 forint óránként. Nem csoda, hogy péntektől vasárnapig állandó telt házzal működik advent idején, s még kedd délelőtt is 49 szabad hely volt, ami nem sok a 265 férőhelyhez viszonyítva.Ha pedig már a kapacitásnál tartunk, a győri parkolóházakban lévő 745 helyből 260 jut a Jókaira, 220 a Révaira és 265 a Dunakapu térire. Nincsenek tehát nagyságrendi különbségek, nem úgy, mint a forgalom terén, hiszen a Révai utcaiban havi 1200 jegyet vesznek, a Jókaiban 6300-at, míg a Dunakapu tériben 21 ezret – közölte Ozsvárt Tamás. A kontrasztot csak tovább élesíti, hogy a két másik parkolóházban a bérletes hely is jóval több, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy az első és a harmadik „helyezett" között – bár azonos árban vannak – majdnem hússzoros a különbség.