Lego-robotot kaptak a diákok Győrben - fotó

Több versenyen eredményesen szerepeltek csapataik Lego-robotaikkal. Ezért örültek, hogy ma egy újabb ilyen programozható, különböző feladatok modellezésére alkalmas, a korábbiaknál korszerűbb berendezést kaptak a győri egyetemtől.



A Széchenyi István Egyetem járműdiagnosztika laboratóriumában dr. Lakatos István, a közúti és vasúti járművek tanszék vezetője adta át a 170 ezer forint értékű ajándékot. Domonkos László, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának igazgatója vette át.



A gépészetet és informatikát tanuló diákok pedig megismerkedhettek az egyetem szakmai programjaival, megtekinthették a gyakorlatias oktatást szolgáló műszereket. Mindegyikük ide akar felvételizni, hogy gépész- vagy járműmérnök lehessen.



Évente csaknem másfélszáz jedlikes kerül be a Széchenyire. A két intézmény közös tehetséggondozási tevékenysége több évtizedes múltra tekinthet vissza. Erről beszélt dr. Földesi Péter, az egyetem rektora is a fiataloknak. Elmondta, hogy mire pályájuk csúcsára érnek, nagy szerepe lesz a robotikának a műszaki szakmákban, ezért segítik felkészülésüket az ajándékba adott robottal.



Azért is fontosnak tartja intézményük és a Jedlik kapcsolatát, mert így megkönnyítik a náluk továbbtanulóknak az átmenetet. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb legyen az egyetemi lemorzsolódás, többen fejezzék be megkezdett tanulmányaikat.



"A jedlikes és a széchenyis tananyag közt nincs szakadék, az egyetemi szemléletet kell megszokniuk a hozzánk kerülőknek. Ebben segítünk már középiskolás éveikben a nekik szóló szakmai programjainkkal, a nekik szervezett versenyekkel is" – mondta el. Az egyetem ajándékát a járműipari laboratóriumban adták át a középiskolásoknak, akik képünkön tanáraikkal és az egyetem képviselőivel együtt láthatók.