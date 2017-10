Legjobbak közt az Öt Templom Fesztivál

Összesen 39 országból érkeztek pályázatok az Európai Fesztiválok Szövetsége minősítési eljárására, s az összes beérkezett jelölésből tavasszal 715 európai fesztivál – köztük 30 magyar pályázó – nyerte el az EFFE Minősített Fesztivál címet. Közülük pedig mindössze 26 viseli az „EFFE Laureate Festival" címet, s a győri „Öt Templom" is a legjobbak sorába került.



Pál Kálmán fesztiváligazgató és Borsa Kata programigazgató a köszönet hangján szólt többek közt az ajtót nyitó felekezetekhez is, hiszen köztudott, hogy az öt templom alatt az Újvárosban testet öltő római katolikus, görögkatolikus, izraelita, evangélikus és református vallást kell érteni. Hasonló utcát, városrészt – ahol ezek mindannyian jelen volnának – egész Európában nem találunk – mondta Borsa Kata. Hozzátette: a fesztivál 12 éve alatt Újváros is óriási fejlődésen ment keresztül. Pál Kálmán sommázata szerint egyébként nincs bonyolult, megfejthetetlen üzenet, ez a fesztivál egyszerűen a szeretetről és az elfogadásról szól.



Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke hatalmas eredménynek nevezte a győri sikert, szavai szerint a város jó eséllyel pályázik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre, s a szövetség támogatja. Elhangzott az is, hogy a 12 év alatt nagy utat megjárt fesztivált a 2005-ben benyújtott első kulturális fővárosi pályázat miatt hívták életre.



Fekete Dávid alpolgármester arról beszélt, hogy győri fesztiválkínálat teljes megújuláson ment keresztül tíz év alatt, s idén még nagyobb figyelmet kapott a város az EYOF-nak köszönhetően. A díj mellett bizonyítja Európa figyelmét, hogy a közelmúltban egy másik rangos listára, a 168 európai „kulturális és kreatív város" közé is felkerült Győr.



Domanyik Eszter, a városháza szóvivője kitért arra, hogy az elmúlt években közel megduplázódott a nálunk töltött vendégéjszakák száma, idén akár a bűvös négyszázezres számot is elérhetjük.

