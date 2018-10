Lecsaptak az olajgyári lakásokra Győrben

Az olajgyár helyén épülő házakban elsősorban 60–70 négyzetméteres lakások épülnek. Fotó: H. Baranyai E.

Az olajgyár helyén épülő társasházak közül kettőnél végeztek már az alapozással és két héten belül előtűnnek az első emeleti födémek az olimpiai falu mellett. A terület sokáig a Győr-Szolé volt, a város cégétől megvásárló CT Partner Kft. végül háromfelé osztotta. Az egyiken ő építkezik, a másik kettőn két másik tulajdonos, s így összesen a három házban több mint 200 lakást alakítanak ki. Szabó Ákos, a CT Partner tulajdonosa közölte: az általuk épített 107 lakás már egytől egyig elkelt.A ház átadását 2019. október végére tervezik, s a cél az, hogy a három építkezést egymással egy időben lehessen befejezni. Félig külön, félig mégis egységben készülnek, hiszen mind a hármat más tervezte, de összehangolt módon. Az építésvezetők is hetente egyeztetnek egymással. A tervekkel az olimpiai faluhoz igazodik a hozzá közel eső, 36 lakásos ház, amelyet ugyanaz a mérnök tervezett, aki az olimpiai falut. Ehhez viszonyul a többi, s míg az Ecet utca felé eső részen fekszenek majd jellemzően a kisebb lakások, a Bercsényi ligetnél a nagyobbak, ez volt a koncepció – közölte Szabó Ákos –, amit a vevői igények visszaigazoltak.A lakásokba költözők közt nagyon sok a „csok"-os, s majdnem ugyanannyi a befektető, aki az egyetem közelségében jó bérbeadási lehetőséget lát. Van néhány penthouse lakás, aminek az ára 40 millió forint fölött van, de a többség 60–70 négyzetméteres, s körülbelül 24–25 millióba kerül. A legkisebbek 30–40 négyzetméteresek, az áruk 13–14 millió.A földszinti részen két üzlethelyiséget is értékesítettek, úgy tudjuk, az egyikben fagyizó és cukrászda, a másikban pékség nyílik. A házak színvilága nem lesz merészebb a mai stílusirányzatnál, de a színek terén állást nem foglaló beruházók kedvencétől – a fehértől – több helyen eltér. A fehér a komplementer, de megpróbálják a Rábca világához közeli sárgás, löszös színeket is becsempészni az épületegyüttesbe.S bár a Bercsényi ligetnél az embernek ma már nem a Rábca jut eszébe, a folyó még mindig ott folyik, 2 méter 10 centi mélyen. Az alapozásnál, a mélygarázs építésénél oda kellett tehát figyelni arra, hogy ne keresztezzék a hajdani Rábca-mederben rejlő erek útját.Érdeklődtünk arról, terveznek-e mementót a márciusban lebontott 107 éves kéménynek, hiszen erre vonatkozóan ötletről is beszámoltunk – amikor még a helyszínen hevert az eredeti tégla. Szabó Ákos azt mondta: önmagában a kéménynek nem fognak emléket állítani, szerinte komplexebb módon, akár művészi szinten lenne érdemes Sziget múltját, jövőjét meghatározni. „Ilyesmiben szívesen segítek és várnánk az ötleteket" – szögezte le.