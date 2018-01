Fél évig keresett óvónőket Győrzámoly, s míg nem talált, az intézményvezetőnek is be kellett segítenie. Most lettek jelentkezők, egyikük Borsodból jönne. Dunaszentpálon tavaly ugyan gyorsan találtak embert, ám nyártól ismét üres egy állás. Mosonszentmiklós közel nyolc hónapig nem talált óvónőt.