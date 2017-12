Látványterveken mutatjuk, milyen lesz az apátsági szálloda Pannonhalmán

Szállodává bővítik a Pannonhalmi Főapátság tulajdonában lévő, háromszáz éves apátsági major épületegyüttest, a szállodai brandre a Marriott szállodalánccal kötött húsz évre szóló megállapodást Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát szerdán Paul Rosenberggel, a Marriott európai fejlesztési igazgatójával.A tervek szerint a fejlesztés jövő márciusban kezdődik, a hotelt pedig 2020 húsvétján nyitják meg. Ezzel Magyarország első vidéki Marriott-egysége és a régió egyik legszínvonalasabb szállodája jön létre.A beruházás mintegy ötmilliárd forintba került, amelyet a kormány egy évvel ezelőtti határozatával 2,95 milliárd forinttal támogat.Vieland László a főapátság értékesítési és marketingigazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a megállapodás keretében a főapátság minden évben egy meghatározott összeget fizet, hogy az Autograph by Marriott lánc tagja lehessen majd a négycsillagos besorolású hotel.Hozzátette: a fejlesztéssel az a céljuk, hogy az elsősorban áprilistól októberig tartó turisztikai szezont kitolják, emellett Ausztriából, Dél-Németországból és Szlovákiából is szeretnének vendégeket fogadni, és kiemelten építenének a konferenciaturizmusra.A Pannonhalmi Főapátság 2012-ben döntött arról, hogy a város központi részén elhelyezkedő volt apátsági major épületét látogatóközponttá, kiállítótérré alakítja. Az épület 2015-ben kapott használatbavételi engedélyt. A beruházással párhuzamosan a város kapott egy új főteret az épületegyüttes mellett. A látogatóközpont azonban nem töltötte ki a telek teljes alapterületét, így a fennmaradó részek fejlesztési területként beépítetlenül maradtak.Az apátsági majorban alakították ki a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériát. A kiállítótereket, a konferenciatermet és a cukrászdát részben áttervezik, funkcióikat pedig részben megtartják. Az épületegyüttes bővítésével 99 szobát, az apátsági gyógynövénykultúrára épülő wellnessrészleget, konferenciatermet, éttermet és látványsörözőt alakítanak ki.A szállodához geotermikus fűtésrendszer készül, az épületre napkollektorok kerülnek, a szálloda egyes tereinek vízellátását pedig az udvari kutak biztosítják. A jelenlegi állandó kiállítás tereiből kialakítandó tárgyalókban a főapátsági műkincsgyűjtemény egy-egy darabja köré hangolják majd a helyiségek belsőépítészetét.A világörökségi helyszínen lévő épületegyüttesben harmonikusan él majd egymás mellett a 12. és a 21. század. Pannonhalma az évezredes állandóság mellett a folyamatos útkeresésről is szól, ez alól nem jelent kivételt a hotel tervezett épületegyüttese sem - közölte a főapátság.A monostor egyik küldetése a vendégek fogadása, de a tömegturizmus korszakában is megmaradt az eszmény, hogy minden érkezőt a Krisztus iránti szeretettel, örömmel és alázattal fogad az egész közösség. Ezt az eszményt a hotel szellemisége is tükrözni fogja - áll a közleményben.