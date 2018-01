Látta már a bringás mennyországot Győrben? Most szavazhat is rá!

A jelöltek között idén a győri Tailorland projekt is szerepel. Ide kattintva olvashat róla, és szavazhat rá >>



A Tailorland Győrben található, Szabó Konrád profi BMX-es saját 4000m2 -es pályája, melynek építése 2014 tavaszán kezdődött meg és 2016 júniusában fejeződött be.



"Néhány srác a Győr-melléki szuburbiából gondolt egy nagyot, és a semmi közepén felhúzott egy őrülten látványos, minden elemében saját tervezésű BMX-parkot. Konrád és barátai innen lövik az éterbe a végtelen mennyiségű fotós és videós kontentet, profi vizualitással, mégis személyes stílusban — amiből árad a csapatszellem. Tailorland bringás mennyország, egy barkács-Disneyland. Nagyon vagány, nagyon zsigeri˝ - fogalmazott a projektet jelölő kurátor, Böszörményi Nagy Gergely.

A Highlights of Hungary 2017-es kurátorai:

Bagi László (újságíró, Forbes)

Böszörményi Nagy Gergely (vezető, Design Terminál)

Hitka Viktória (képzőművész)

Horváth Dorka (újságíró, blogger, BOOKR Kids alapító)

Liptay Gabriella (kommunikációs szakértő, KPMG)

Megyesi Zsuzsa (art director, A+Z Design)

Martinkó József (építészet- és dizájnkritikus, Octogon Magazin főszerkesztő)

Szűcs Péter (szerkesztő, újságíró, PetersPlanet.travel alapító)

Takács Ákos (marketingvezető, Red Bull Magyarország)

Trellay Levente (art director, Telep Art Agency)



Január 4. és 25. között zajlik a Highlights of Hungary közönségszavazása, ami eldönti, hogy melyik közösségi, művészeti vagy társadalmi kezdeményezés volt 2017-ben a legizgalmasabb és legkreatívabb. Ebben a három hétben bárki leadhatja a voksát a kurátori csapat által kijelölt 55 jelölt projekt egyikére, a győztest pedig február 1-jén a Katona József Színházban fogják díjazni.A Highlights of Hungary 2013 óta az első és egyetlen olyan platform Magyarországon, amely kategóriák nélkül, kreatív értékszemlélet mentén gyűjti össze az adott év kiemelkedő hazai teljesítményeit. A jelöltjeit ötödik éve elénk táró kezdeményezés egy tíztagú kurátori csapat jelölése alapján hozza össze a magyarországi kreatív szektor, a közélet, a kultúra, illetve a technológia és innováció fontos pillanatait, amiket egy kategóriáktól mentes, közös platformon mutatnak be.A Highlights of Hungary a 2017-es jelölteket is a fent meghatározott értékszemlélet mentén válogatta ki és tárja a nyilvánosság elé. A jelöltek neve 2018. január 4-étől érhető el a Highlights of Hungary weboldalán, itt bárki leadhat szavazatot az általa választott legjobb kezdeményezésre a tekintélyes listából. A szavazás három hétig tart, 2018. január 25-én a folyamat lezárul és a legtöbb szavazatot kapott jelölt február 1-jén veheti át a közönségdíjat a Katona József Színházban rendezett díjkiosztón. Idén nem csak a közönség, hanem maguk a kurátorok is szavaznak: február 1-jén a tíztagú testület az általuk leginkább kiemelkedőnek gondolt projektet saját díjjal jutalmazza.A korábbi években olyan kezdeményezések is szerepeltek a több mint 200 jelölt között, mint a Maacraft szociális műhelye, a régióban alkotó zenészek köré szervezett BUSH eseménye, vagy Noé, a tiszai ökohajó. A tavalyi fődíjat a fiatalokat megcélzó, a március 15-i ünnep mondanivalóját teljesen új oldalról közelítő, a szépirodalmat a modern „szóforradalmárokkal" kombináló Red Bull Pilvaker projekt kapta meg - az idei győztest pedig ez a januári három hét fogja meghatározni. A szavazásban a részvétel erősen ajánlott mindenkinek, akit akár egy kicsit is érdekelnek az új, kreatív és izgalmas kezdeményezések.A közönségszavazás időtartama: 2018. január 4-25.Díjátadó: 2018. február 1. (Katona József Színház)