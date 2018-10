Látta a kamera: osztrák szemetelt Dunaszentpálon

A település egyik ingatlanában víkendező osztrák fiatalok szemetéből nemcsak a szelektív sziget mellé, hanem a helyiek kukáiba is került.

A hulladekvadasz.hu Várja a bejelentéseket



A hulladekvadasz.hu arra buzdít, hogy „fogjunk össze a tiszta, egészségesebb környezetért. Az oldal jelképes együttműködés és segíti a helyi önkormányzatok munkáját. Minden, az oldalra felkerülő bejelentést eljuttat nekik a helyszín és kép csatolásával.

Bár még csak ősz van, tele a hócipője a szelektív hulladékszigetek mellé pakolókkal, illegális szemetelőkkel a dunaszentpáli önkormányzatnak. Áprilisban a szelektív mellé rakott szemetet – a kamerafelvétel alapján – visszavitték a tulajdonosához. Az érintettek viszont azt mondták: azért rakták a sziget mellé, mert a gyűjtőben már nem volt hely. A sziget mellé elhelyezett hulladékot azonban a szolgáltató nem viszi el, a feladat az önkormányzat munkatársaira hárul.Helyhiányra most nem hivatkozhat az az osztrák rendszámú autós, aki társával múlt vasárnap ebéd után többzsáknyi háztartási szemetet rakott le a sziget mellé. A kamerafelvétel mindent bizonyít. Az önkormányzatnak elege lett, és anélkül, hogy az arcokat kitakarták volna, közzétették a történteket a közösségi oldalukon.„Ha Nyugatról jönnek hozzánk, néhányan azt gondolják, bármit megtehetnek, még azt is, amit az ő országukban több száz eurós büntetéssel sem úsznának meg. Hát nem! Tudjuk, honnan jött a szemét, és hamarosan kiderül az is, hogy ki rakta le" – közölte a hivatal. Csontos Attila polgármester hozzátette: rendőrségi feljelentést tettek. A település egyik ingatlanában víkendező osztrák fiatalok szemetéből egyébként nemcsak a szelektív sziget mellé, hanem a helyiek kukáiba is került. Az esetről a hulladekvadasz.hu internetes oldal is beszámolt.Júliusban Dunaszentpálon amiatt voltak bosszúsak, hogy egy illető, aki lecserélte az ablakait, a régi nyílászárókat nem az ingyenes hulladékudvarba, hanem a helyi erdőbe dobta ki. Feljelentést is tettek az ügyben, előrelépés viszont csak annyi történt, hogy az egyik múzeum egy installációhoz elvitt belőlük néhányat.A temetőhöz közeli, úgynevezett „gödröt" mindenki ismeri Győrzámolyon.„Elég volt annyi, hogy valaki egyszer odavigye a zöldhulladékot. Ezen felbuzdulva egyre többen gondolták azt, hogy az ott egy lerakó" – kereste meg lapunkat egy helyi olvasó. „Most már utánfutóval hordják oda a füvet, a nyesedéket. Hiába jeleztem már korábban is, változás nem történt. Nemrégiben láttam, hogy egy helyi nő hozza oda a zöldszemetét – jeleztem neki, hogy nyitva a hulladékudvar, oda vigye. Azt válaszolta, neki a polgármester engedte meg, hogy ott töltse fel a gödröt. Ezt azért erősen kétlem."A településvezető a Kisalföldnek megerősítette, hogy erre senkinek nem adott engedélyt. Elmondta, hogy küszködnek azokkal, akik illegális módon telehordják a gödröt ágakkal, nyesedékkel. Emellett a szelektív szigetek mellé tett hulladékot mindennap egy közfoglalkoztatott gyűjti össze és viszi el.„Sajnos, gyakoribb ürítésre lenne szükség: a fémhulladékot például kéthetente szállítja el a szolgáltató. Múlt vasárnap vitték el, de már ismét tele az edény" – mondta Horváth Gábor.