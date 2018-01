Látogatási tilalom a győri kardiológián

Mivel a győri Petz-kórház C1–C3 szárnyának harmadik emeletén hétfő reggelre megnövekedett a hőemelkedéssel járó megbetegedések száma, s emellett az influenza B vírusát is igazolták, a főigazgató teljes körű látogatási tilalmat rendelt el a kardiológiai, a neurológiai és a szubintenzív őrző osztályokon.



Az Állami Tisztiorvosi Szolgálat már a múlt héten igazolta az influenza járványszintű megjelenését több megyében. Győr-Moson-Sopronban ugyan nem, de a győri Petz-kórházban mégis kénytelen volt látogatási tilalmat elrendelni dr. Tamás László János főigazgató. A tilalom egyelőre részleges, vagyis a C épület C1-C3 szárnyára (annak harmadik emeletére) vonatkozik, itt találhatók a cikk elején megnevezett osztályok.



A főigazgató a hétfőn kiadott közleményében megerősíti: aznap reggelre megnövekedett az adott osztályokon a hőemelkedéssel, felső légúti huruttal járó megbetegedések száma, s a B vírusfertőzést is igazolták. „Elrendelem az érintett osztályokon a higiénés szabályok fokozott betartását, munkatársaink és az osztályon fekvő nem lázas betegek védőoltásban való részesítését. Egyúttal kértem a III. emeleten való járóbeteg-ellátás átmeneti korlátozását és annak az I. emeleti rendelőkben történő végzését.



A korlátozás tegnap délelőtt tíz órakor életbe lépett és visszavonásig érvényes.