Láthatatlan jelek az utakon Győrben

„Ha Győr-Sziget felől Győrújfalura Révfalun át szeretnék eljutni, és elkanyarodok Győrújfalu felé, ott jön a borzalom. Hatalmas forgalom, felezővonalnak már van, ahol nyoma sincs, útszéli felfestés sehol" – írta lapunknak a győri Kálvária utcában lakó Szekeres Lajosné. Olvasónk észrevétele nem egyedi, érkezett ilyen panasz szerkesztőségünkbe az ikrényi és a ménfőcsanak–nyúli úttal kapcsolatban is, igaz, utóbbi helyen már újrafestették a kifogásolt részt.



Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője ezt ígérte a szigetközi úttal kapcsolatban is, amely „kiemelt hálózati szerepe okán természetesen szerepel a 2017-es programban, melynek során tartós burkolati jelekkel újítják fel a jelenlegi jelzéseket".



A szakember hozzátette: a meglévő burkolatjelekre nem alkalmaznak a burkolatállapotokhoz hasonló minősítést, így nincs adat arra, hogy a térség úthálózatának hányadrészén sorolhatók rossz vagy nem megfelelő kategóriába. Ennek oka, hogy a jelek állapota sokkal gyorsabban változhat.



Győr-Moson-Sopron megyében tavaly a fő- és mellékutakon csaknem 45 ezer négyzetméternyi burkolati jel újult meg összesen 121,4 millió forintból, ezenkívül az M1-es autópályán és az M15-ös gyorsforgalmi úton további csaknem 15 ezer négyzetméternyi felületen avatkoztak be 20,5 millió forint értékben. Valamennyi főúton dolgoztak, de újrafestették a 86-os főúton a csornai, illetve a szigetközi úton a dunaszegi és ásványrárói kerékpársávokat is. Komárom-Esztergomban 2016-ban 49 millió, tavaly már 72 millió forintért történtek felújító festések.



Emellett az M1-es sztráda 19-es és 129-es kilométerszelvények közötti – több megyét érintő – szakaszán 80 millió forintot költöttek a burkolati jelek újrafestésére.