Lakossági fórum a győri Vásárcsarnok felújításáról - nem ígérnek könnyű álmot az árusoknak és a lakóknak sem

ide kattintva olvashatják el korábbi írásunkat. Az új Vásárcsarnokrólolvashatják el korábbi írásunkat.

Lassan 40 éves lesz a Vásárcsarnok



A Hermann Ottó utcai Vásárcsarnokot 1980-ban adták át. A győri önkormányzat 2 milliárdot nyert uniós pályázaton a korszerűsítésére. A beruházás teljes költsége közel 3 milliárd Ft lesz.

A lakossági fórumon 65-70-en vettek részt. Az elején kiderült, hogy az árusokat külön tájékoztatón fogadta a Győr-Szol, így a fórumon a környéken élők voltak jelen. Sándor János tervező leszögezte: a Vásárcsarnok épületét nem bontják el, a mostani szerkezet megmarad. "Az új csarnok nagyobb lesz, mint a mostani, megszűnnek a hideg, nyitott területek. A modern Vásárcsarnokot kicsiben úgy képzeljék el, mint az Árkádot. Lift és mozgólépcső segíti majd a közlekedést az épületben. A rossz szellőztetésre sokan panaszkodnak, a levegőcserét is megoldjuk" - mondta Sándor János. Sági Géza hozzátette: "sok kritikát kaptunk a Dunakapu téri piac átalakítása miatt. A Vásárcsarnok esetében a korszerűsítés után szeretnénk megőrizni a vásárlás kialakult szokásait".A mostani 110 helyett a felújítás után 298 parkoló áll a vásárlók és az árusok rendelkezésére. Sági Géza elismerte: jelenlega Vásárcsarnok környékén. "A közel háromszor annyi parkolótól azt várjuk, hogy a felszíni parkolási gondok enyhüljenek" - szögezte le a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója. Az elképzelések szerint az új parkolólemezt az árusok és a vásárlók használhatják. A kereskedőket kedvező bérleti rendszerrel akarják "beterelni" a lemezre, a vevők pedig az első órában ingyen vehetik igénybe a parkolást, fizetni 60 perc után kell majd. Igaz, a parkolási rendet a gyakorlati tapasztalatokhoz készülnek igazítani. Ha kiderül, hány parkolóra van szükségük a "piacozóknak" és a vásárlóknak, az üres helyeket megnyithatják a környéken élőknek. Többen nehezményezték, hogy a kerékpárokat nem lehet kulturáltan lezárni. Válaszként elhangzott: 60 bringatárolót telepítenek az új csarnok mellé. Ennél a pontnál jegyezte meg Sági Géza: "Győr közlekedési szempontból sokkal élhetőbb város lenne, ha minél többen kerekeznének".A fórumon elhangzottak információk a piac várható működéséről a felújítás ideje alatt. A Matáv központ és az OTP bank közötti, Szigethy Attila úttal párhuzamos zöldterületen húznának fel sátrat és konténereket, itt kínálhatnák portékáikat az árusok. A folyamatos kereskedést meg kell oldani, több tucatnyi család megélhetése múlik ezen. Az ideiglenes sátorban jóval kisebbek lesznek az árus helyek és télen nem tervezik fűteni az 1000 négyzetméteres sátrat. Rossz hír, hogy a zöldterület játszóterének és kutyafuttatójának huzamosabb ideig búcsút inthetnek az ide látogatók. Jó viszont, hogy a vásárcsarnok után a környékbeli zöldövezetek is újjá fognak születni. Az említett terület mellett a Malom liget és a Hermann Ottó utcához közeli tízemeletes melletti zöldrész is. A csarnok és a Tesco közötti téren dolgozó kereskedők kulturáltabb helyen árusíthatnak a jövőben. Őket a "kereskedők utcájának" nevezett, közel 1000 négyzetméteres "sétányra" fogják költöztetni. Borsi Róbert önkormányzati képviselő nem kertelt a fórumon: "számos nehézséget okoz majd a beruházás a környéken, kitartásra, türelemre lesz szükség az építkezés idején".A lakossági fórum legviccesebb pillanata az volt, amikor egy hölgy megkérte Sági Gézát, hogy a Tesco melletti szelektív edényeket legalább néha mossák ki. "Csak Önnek megtesszük" - hangzott az igazgatói válasz. Mind a felvetés, mind a válasz mosolyt csalt az arcokra. Többen a szóban forgó gyűjtősziget helyét is megkérdőjelezték. A csarnokot övező közlekedési problémák, áldatlan állapotok szintén többször terítékre kerültek. Egy úr – logikusan – a Hermann Ottó utca egyirányúsítása mellett érvelt. A forgalomtechnikai felvetéseket az Útkezelő Szervezet szakembereinek továbbítják, akik megvizsgálják az elhangzott alternatívákat.