Lakat kerül a vámosszabadi menekülttáborra

Jövő keddtől életbe lép a jogi határzár szigorítását tartalmazó törvény, amelyszerint az ország egész területéről már a szerb határ mentén működő tranzitzónákba szállítják a migránsokat. Ezért a vámosszabadi és a körmendi tábort kiürítik és felfüggesztik a működésüket.

A táborban dolgozóknak sem mindegy, mi lesz a sorsa a 2013 augusztusában nyílt befogadóállomásnak. Fotó: H. Baranyai Edina

Áder János március 15-én aláírta a jogi határzár szigorításáról szóló törvényjavaslatot; a dokumentum már meg is jelent a parlament honlapján. A szigorítás része egyebek mellett, hogy a menedékkérők kérelmük jog-erős elbírálásáig nem hagyhatják el a határ menti tranzitzónát, ahol konténerekben szállásolják el őket.Sokan eddig is találgatták, hogy mi értelme lesz akkor az Északnyugat-Magyarországon működő befogadóállomásoknak, így például a vámosszabadi menekülttábornak. Semmi – tudta meg a Kisalföld, először még nem hivatalos forrásból.

A bősi tábor már üres



Ausztria és Szlovákia között 2015 júliusában két évre kötötték azt a memorandumot, amelynek értelmében Szlovákia szállást és ellátást biztosít néhány Ausztriába érkező menedékkérő számára. Vámosszabadi szomszédságában, de már a határ túloldalán, Bősön létesítettek ehhez menekülttábort, ahol a nyitás óta összesen 1228 szíriai származású, ausztriai menedékkérőt helyeztek el. Eleinte több százan voltak a befogadóállomáson, idén február végén már csak 13 szíriai menedékkérő lakott a bősi komplexumban, köztük négy gyerek. Mostanra ők is távoztak. Jelenleg egyetlen menekült sincs Bősön.

Értesülésünk szerint emiatt függesztik fel hamarosan a Győr melletti tábor működését – azt követően persze, hogy onnan a menedékkérőket visszaszállítják a déli határra, illetve maguktól azt megelőzően elmennek. Márpedig az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy döntő többségük nem marad sem Vámosszabadin, sem pedig Magyarországon. Nem ez a végcéljuk.A vámosszabadi táborban tegnap alig-alig lehetett mozgást látni, úgy tudjuk, talán negyvenen-ötvenen lehetnek az eredetileg kétszáz főre méretezett befogadóállomáson. Az ott dolgozók napjait is a bizonytalanság szövi át, mindenféléről hallanak – arról is, hogy a munkahelyük megszűnik. Várják a végleges, egyértelmű verdiktet.Az is jellemző, hogy míg korábban arról írtunk, hogy a tábor és Győr között ingázó, szerződéses buszjáratra nem férnek fel a külföldi menedékkérők, most egy kisbusz jött értük, s mindössze négyen szálltak fel rá. A tábor tehát, amelyet elsősorban a családok számára jelöltek ki négy éve, már most is csaknem üres.Amíg hivatalos megerősítést nem kaptak, óvatosan voltak derűlátók a helyiek, akik az első pillanattól kezdve ellenezték a tábor működését. A Kisalföld rengeteget cikkezett az elejétől, vagyis 2013 nyara óta, amikor kiderült, hogy – ideiglenes jelleggel – menekülttábort nyitnak Győr mellett. A legemlékezetesebb hetek tavaly nyáron-ősszel, a migránsválság csúcsán voltak itt is; volt olyan nap, amikor a mostani ötven helyett csaknem hétszáz ember zsúfolódott össze a táborban.Az épület egyébként – s ezt is megírtuk – kívülről kimondottan jól néz most ki, néhány hete végeztek a felújítási munkákkal. A külső burkoláson kívül az energetikát is korszerűsítették svájci alapítványi pénzből. A sors fintora ez, ugyanis mire elkészült, a jelenlegi funkciójában már nem nagyon van rá szükség.Természetesen kérdéseinket, amelyek erre, vagyis a későbbi hasznosításra is vonatkoztak, már csütörtökön elküldtük a bevándorlási hivatalnak. A tegnap érkezett válaszuk így szól: „A kormány célja, hogy a megerősített jogi határzár hatálybalépését és az elhelyezési feltételek megteremtését követően fokozatosan a határon létrehozott tranzitzónákba szállítsa a befogadó intézményekben tartózkodókat. A törvénymódosítás szerint a menedékkérelmi eljárás végét a tranzitzónában kell megvárniuk a migránsoknak. A menedékkérők átszállításával egyidejűleg az intézmények működtetését felfüggesztjük."Ezek szerint már csak az időpont kérdéses.