Kutyatámadások sorozatban - Győrújbaráton is mart a kutya

A kérdés ezek után jogos: az év ezen időszakában történik valami a kutyákkal, s ezért hajlamosak a támadásra vagy csupán a véletlenszerűség hozott össze rövid időn belül ennyi esetet? S lehet tenni ezek ellen, ezek megelőzéséért valamit?

Március 13-án Nyúlon családi drámával kezdődött a sorozat: másfél éves kislányt mart halálra a saját kutyájuk. Az ebet nem sokkal később elaltatták.Egy hónappal később Győrújfalun idős házaspár ért haza kutyasétáltatásból, amikor a kis testű háziállatukra egy falubeli nagy testű kutyája vetette rá magát. Próbálták megmenteni a kutyájukat, eközben marta meg őket az ismeretlen eb. A kiskutya elpusztult.Alig néhány nappal később újabb, csaknem tragédiába fulladó támadásról érkezett hír: április végén súlyos sérülésekkel mentőhelikopter vitte a szombathelyi kórházba azt a nyolcéves kislányt, akit Répcevisen mart meg egy kutya. Játszani ment át a szomszédos házba s a megkötött ebet szerette volna megsimogatni.A közelmúltban két újabb esetről is tudomást szereztünk. Nagyszentjánoson – április utolsó hetében – egy asszonyt harapott meg egy kutya, rá néhány napra pedig Győrújfaluról szállított a mentő egy férfit a győri kórházba. Az idős férfi a kutyáját sétáltatta, amikor egy másik nekik ment. Mivel az illető véralvadásgátló gyógyszert szed, ezért olyan vérömleny keletkezett a férfi lábán, amit kisebb műtéttel kellett eltávolítani. Jelenleg is lábadozik.Vagy rosszul mérik fel egyesek a kutyájuk viselkedését, vagy túl toleránsak vele szemben.Dr. Lorászkó Gábor igazságügyi kutyaszakértőt kérdeztük erről. A válasza egyértelmű volt: önmagában az, hogy mindez most és sorozatban történt, nem magyarázható csak a tavasz beköszöntével. Az ugyanakkor tény, hogy amikor a szukák tüzelnek, másképp viselkednek, ahogy a kan kutyák is. Az állatorvos azt mondja, a rendelőjében az a szabály, hogy a kutyához indokolatlanul nem nyúlnak hozzá, csak akkor, ha a gazdája is jelen van. Ezt a szabályt javasolja mindenkinek, vagyis zárt helyre senki ne menjen, ne nyúljon be, hacsak nincs a helyszínen az állat gazdája is.A szakértő arra is figyelmeztet, hogy számos kutyafajtát félreismerünk, sokan például „méregzsáknak" gondolnak egy-egy kisebb testű ebet, amely egy felnőttre kétségkívül nem jelent veszélyt, egy gyermeknél ugyanakkor már más a helyzet. Azt is elmondta dr. Lorászkó Gábor – s ez leginkább a kutyatulajdonosoknak szól –, hogy ha a saját kutyájuk viselkedéséről, harciasságáról kérdezik őket, akkor legyen őszinte a válaszuk. Sokan tájékoztatást adnak ugyan, de az nem feltétlenül pontos és igaz. Vagy rosszul mérik fel egyesek a kutyájuk viselkedését, vagy túl toleránsak vele szemben, s olyan is előfordult, hogy nem szívesen vallják be, hogy az állatuk már föléjük kerekedett, nem ők parancsolnak az állatnak. Egy ilyen, aprónak tűnő elhallgatás pedig komoly veszélyhelyzetet teremthet.