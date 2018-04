Kürt-, brácsa- és klarinétművész a jelölt a TAPS-díjra

Bolykó István

Szépszabó Marine

Anderkó Dániel

A hivatásos jelzőt fél évszázada kiérdemelt együttesben megtiszteltetés játszani, a hivatásukat életpályának tekintő zenészek kiválóan értenek az érzelmi hatást legkönnyebben kiváltó muzsika szakavatott tolmácsolásához. A TAPS-díjra jelölt három hangszeres művész közül olvasóink választhatnak.Volt szerencsém a háttérből, próbán figyelni a vezénylő Berkes Kálmán mellett helyet foglaló Bolykó István kürtművész játékát. A tapasztalatok megbeszélése után lapunknak már kis megkönnyebbüléssel újságolta: "Az április végi diplomázásra készülök Richard Strauss második, Esz-dúr kürtversenyével. Nehéz darabot vállaltam, mind technikailag, mind az együttessel való közös játék komoly koncentrációt igényel." A mezőkövesdi származású, 23 éves hangszeres zenész édesanyja szolfézs-, édesapja trombitatanárként dolgozott, ma is zeneiskolát működtetnek, a kis Bolykó fiúnak így nem volt nehéz rátalálni jövőbeli útjára. "Sok hangszert próbáltam ki, de mindig a fúvósok vonzottak. Előbb furulyán játszottam, majd klarinéton, hetedikes koromban kötöttem ki a kürt mellett – mesél a kezdetekről. – A középiskoláimat már Budapesten végeztem, most ötödéves vagyok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen."Szárnypróbálgatása a Budapesti Operettszínház zenekarához kötődik, míg másfél évvel ezelőtt sikeres próbajátékot követően került a győri filharmonikusokhoz. "A szimfonikus zenekarban való játékot többre tartottam, ezért is váltottam. Abszolút jó döntésnek bizonyult, nagyon szeretem a munkámat és eddig csak kedvező tapasztalatokat szereztem Győrben. Pillanatnyilag a zene tölti ki az egész életemet, célul tűztem ki a további szakmai fejlődést, amelyre a zenekar széles repertoárja folytán van lehetőségem. A díjra jelölés kicsit meglepett, remélem, a szavazók szimpátiáját is elnyerem, és kíváncsian várom, melyikünk lesz a győztes. Egy biztos, a másik kettő őszintén fog neki gratulálni" – zárta bemutatkozását Bolykó István.Marine Nagase néven 38 éve, a Tokió melletti Saitama városában látta meg a napvilágot, ugyancsak teljes zenészcsaládba érkezve: nagymamája és édesanyja zongoratanárként, édesapja harsonásként és karmesterként dolgozott, nem nagyon lehetett más választása, mint a hagyományok folytatása. Marine a musasinói egyetemen, Berkes Kálmán korábbi munkahelyén koncertmestere volt a diákzenekarnak, de ekkor még hegedűvel. Sőt, vonósnégyesben is játszott, majd a magyar kapcsolatnak köszönhetően közép-európai zenei eseményeken fejleszthette tudását."Négyesünkből kivált a brácsás, és miután hegedűst könnyebb volt találni, megtanultam a nagyobb hangszeren játszani és bele is szerettem – mondja az immár Szépszabó Marine néven jelölt brácsaművész. – Egy év debreceni játék után nyolc éve kerültem Győrbe, itt ismerkedtem meg harsonás férjemmel. Rebeka lányunk két és fél éves, a másodikat, a fiút a születésnapom környékére, augusztusra várjuk." Szépszabó Marine azonban nemcsak a brácsába szeretett bele, nagyon megkedvelte Győrt, az itteni életet, élvezi a munkáját. "Nagyon tetszik Magyarország, a város fővárosok közelében, nagyon jó helyen fekszik, idekerülésem óta is észrevehetően fejlődött – magyarázza egészen kiváló magyar nyelvi tudással a szólamvezető brácsaművész. – Neves karmesterekkel, szólistákkal adunk hangversenyeket, ezeken sokat tanulhatunk, miként a külföldi fellépések is jó alkalmat adnak tudásunk bizonyítására. Remek közösségben vagyok, jó atmoszférában alkothatunk. Örülök, hogy a társulat alkalmasnak talált a TAPS-díjra, talán nem végezhettem eddig rosszul a dolgomat. De ez a bizalom egyben felelősség is, kötelez a további helytállásra."Némi furulya-előélettel választotta tízéves korában zenei pályafutása első számú hangszerének a klarinétot Anderkó Dániel. Miskolc a hazája, ott tette meg kezdőlépéseit a hangversenyek dobogói felé Erdő Zoltán szakavatott oktatásával. Összesen nyolc évig tanult a borsodi fővárosban, elvégezve a főiskola alap- és mesterképzését is. Klarinétművészi diplomáját két éve, Varga Gábor növendékeként vizsgázva vehette át. "Még a tanulmányaim idején feleltem meg győri próbajátékon és lettem a filharmonikusok tagja öt évvel ezelőtt – tekint vissza a Győrbe költözés előzményeire, majd nem titkolt derűvel folytatja. – Azóta a városban élek, két éve vagyok klarinét-szólamvezető. És 2014-ben mint az év fiatal tehetsége már nyertem egy TAPS-díjat. Óriási élmény volt Törőcsik Mari színművésznőtől átvenni."A 28. életévét hamarosan betöltő ifjú klarinétművészről pillanatok alatt kiderül, hogy a közélet és a sport, a futball történései sem hagyják hidegen. A legfontosabb azonban továbbra is zenei tudásának fejlesztése: "Sokszínű, sokrétű a filharmonikus zenekarunk anyaga, szimfóniák, versenyművek egyaránt szerepelnek benne, azért pedig különösen kedvelem, hogy kortárs szerzők friss darabjait is műsorunkra tűzhetjük – indokolja törekvéseit Anderkó Dániel. – A pódiumról is észrevenni a győri közönség mind növekvő érdeklődését, a telt házas előadásokat, az egyre több bérletest. Élményekben dús turnékban, közöttük távol-keletiekben lehetett részünk, szóval népszerűek vagyunk, ami egyben motivál is bennünket. Én még a pályám elején lévőnek tekintem magam felelős beosztásommal együtt, naponta nyújthatom tudásom legjavát, megfelelve annak a kihívásnak is, amelyet a TAPS-díjra jelölés számomra pozitív visszajelzésként jelent."