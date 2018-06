Kulturális aromaterápia a bencés levendulásban - fotók

Szabó Márton atya a gyógynövényesben. A szerzetes a levendula termesztés és feldolgozás hagyományiról mesélt a Levendula Napokon.

PROGRAMOK MINDENNAP



Június 30. (szombat) és július 8.(vasárnap) között

10.30, 11.30, 13.30 és 15.30 órai kezdettel

A Gyógynövénykertben egyéni érdeklődők előtt ismertetik az apátsági levendulatermesztés történetét, a levendula felhasználását.

(Ingyenesen látogatható program.)

10.00–17.00 óra

Kreatív műhelyfoglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Interaktív gyógynövényes játékok az egész család számára, illatos szappanbuborék fújás (a játékok ingyenesek).

Önállóan felfedezhető az apátság természeti környezete: séta az Arborétumban és a Boldog Mór-kilátóhoz a „Szabad ég alatt a monostor körül!" című új felfedező füzettel.

A szombati Levendula Sweet édességnap legkedvesebb pillanataként Hortobágyi Cirill főapát mesélt a vendégeknek a pannonhalmi monostori gyógyászatról. Szívesen tette, hiszin még a 2000-es években szerzetesként ő alapozta meg a ma már újra virágzó bencés gyógynövénymanufaktúrát. Régi receptúrákra épülve hozták létre a modern termékeket, melyek a 16-féle termesztett gyógynövény valamennyi élettani hatását felhasználja.A kolostori gyógyászat olyan monostori hagyomány, ami a X. századtól jelen van Pannonhalmán - mesélte a főapát. - Az első szerzetesek a mediterrán kézműves mezőgazdaság tapasztalatait is magukkal hozták és fő missziójuk, - a kereszténység elterjesztése - mellett, ezt is elterjesztették.Szent Benedek regulájának 36. fejezetében előírja, hogy az apát miként járjon el a betegekkel: “A beteg testvéreknek legyen külön szobájuk, és egy istenfélő, lelkiismeretes és szorgalmas ápolójuk." A gyógyítás mindig szerzetesi kötelesség volt, 1786-ig kórház is működött a monostor lábánál. Reisch Elek bajor szerzetes testvérünk képzett gyógyszerész volt, 1735- ben jelent meg könyve, mely kora ötszáz ismert betegséségre ajánlott gyógymódot: főzeteket, tinktúrákat.Az elődök tudására alapozva termesztik és dolgozzák fel a kertben a gyógynövényeket, melyeket a parcellák közt sétálva a látogatók is teljes pompájukban láthatnak. A kész termékeket - teák, tinktúrák, krémek, porok - megvásárolhatják, a levendulapárló üzem üstjei közt a feldolgozás titokzatos lépéseit követhetik nyomon.A gyógyászat és a vallás közötti láthatatlan kapcsot is felfedte a főapát, aki elmondta, hogy a kolostori gyógyászat három pillére a tudományosság, a tapasztalat és a természet fölötti erők segítségül hívása. “A jóisten nem azt ígéri, hogy minden betegségből kigyógyít. Nem mindig a gyógyulás a megoldás a betegségre. Azt ígéri, hogy nem hagy egyedül, erőt ad a gondok elviselésére, a kibékülésre" - adott lelki útravalót is a vendégeknek Hortobágyi Cirill.A Levendula napok nyitó koncertjét a levendulás közepén az Esti Egyenleg adta. A jövő szombati zárás Paly Bea koncertjével lesz. A köztes napok programjait a levendulanapok.bences.hu oldalon találják.