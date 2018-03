Külföldre vezetett a győri karrier

Takács Ernő keresi a kihívásokat a szakmáján belül.

Éppen csomagolás közben sikerült elcsípnünk egy beszélgetésre Takács Ernőt, aki egy álommunkát hagy ott...egy még jobbért. A Dana wellingborough-i gyárának vezetőjeként két évet töltött a szigetországban, amikor új ajánlatot kapott: a vállalat egyik hollandiai gyárának vezetésére és a régiós vezetői posztra – hét ország Dana-üzemeinek összefogására – kérték fel. Nem csoda, hogy a szakember izgatottan készül az új feladatra, pedig hét éve, amikor először belépett a Dana győri központjába, még nem sejtette, hogy ilyen színes nemzetközi karrier várja.– A Dana akkor még csak tervezőasztalon létező Európai utópiaci értékesítési központjába kerestek vezetőt, ez lettem én. Termelési igazgatóként a feladatom sokrétű volt: az új gyár építésének felügyelete, a csapat kiválasztása, a munka beindítása, majd az SAP-rendszer bevezetése nem kis kihívás volt – meséli Takács Ernő, aki mindezt olyan sikeresen vette, hogy a Dana több külföldi üzemében is a győri csapat segítségét kérték különböző projektek kapcsán. Mindezeknek köszönhetően egyre gyakrabban ült repülőre, hogy tapasztalatával segítse a külföldi kollégákat.



A vállalatnál van átjárás a különböző szakterületek között.

– Miután csaknem kilenc hónapig az amerikai utópiaci központ működését segítettük egy kollégámmal, megüresedett egy angliai gyárigazgatói pozíció, s két évet éltem Wellingborough-ban – meséli a gyárigazgató, aki úgy érzi, minden szempontból megtalálta a helyét a vállalatnál.– Mindig fontos volt számomra, hogy változatos műszaki problémákat oldhassak meg, új, izgalmas kihívásokat találjak, és emberekkel dolgozhassak. A Danánál mindezt megtaláltam, s míg a korábbi munkahelyeim 3-4 év után már nem jelentettek kihívást, itt ez hét év után sem merül fel...Takács Ernő szerint a karrierlehetőség minden dolgozó számára adott, aki hajlandó tanulni, fejlődni, és persze dolgozni. "Van olyan kollégám, aki még diploma előtt, gyakornokként került a vállalathoz, s ma már felelős pozíciót tölt be az autópiaci értékesítési központban. Aki szeretné, hosszú távú karriert építhet nálunk!", mondja.Vallja, ambiciózus és a szakmáját szerető szakemberként a vállalat által kínált szakmai lehetőség, az izgalmas és változatos feladatok "mindent visznek", mint mondja, esély sincs arra, hogy kiég vagy belekényelmesedik a szürke rutinba.– Szükségem van a folyamatos kihívásokra, mindig azt keresem, hogyan lehet javítani a folyamatokon, kutatom az újabb üzleti lehetőségeket. Ennél is nagyobb feladat azonban úgy alakítani a munkát, hogy a csapatom minden tagja jól érezze magát, mindenkinek legyen sikerélménye, és minden emberből a legtöbbet hozzam ki. A szakmai feladatok mellett tehát emberileg is fel van adva a lecke! – mondja Takács Ernő.A Dana nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kollégái minden téren megtalálják a számításukat, fejlődhessenek, és ha szükséges, válthassanak is a vállalaton belül. Így a hollandiai költözés sem a szerencsés véletlen műve, a szakember egy éve jelezte, hogy szívesen venne újabb feladatokat."Élvezem, hogy folyamatosan tanulok, mindig van hova fejlődni, s van átjárás a különböző területek között is. Hét éve gépészmérnökként kerültem a vállalathoz, majd előbb az SAP, azt követően a logisztika területében mélyedtem el, a jelenlegi munkám pedig nagyrészt menedzsment és pénzügy, amit szintén élvezettel csinálok", mondja Takács Ernő.A gyárigazgató élete nemcsak szakmai téren teljesedik ki az új feladattal. "A feleségem és a fiaim, akik eddig egy ausztriai iskolában tanultak, hamarosan utánam jönnek Hollandiába, és itt folytatják a tanulmányaikat – így végre újra együtt lesz a család!"