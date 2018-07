Még hat hónap legszebb pillanatát keressük. Olvasóink alkotásait a palyazat@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. A legjobbak felkerülnek a kisalfold.hu-ra, a havi győzteseket 10 ezer forinttal is megjutalmazzuk. Csak olyan képeket fogadunk el, amik az észak-dunántúli régióban készültek. A levélben írják meg, hol készült a fotó, illetve elérhetőségüket is adják meg. A képek közül néhánnyal a győri Petz-kórház onkológiai osztálya díszítené folyosóit, ezért aki ehhez nem járul hozzá, az ezt tüntesse fel az e-mailben. Fotózz a naptárunkba!Még hat hónap legszebb pillanatát keressük. Olvasóink alkotásait ae-mail-címre várjuk. A legjobbak felkerülnek a, a havi győzteseket 10 ezer forinttal is megjutalmazzuk. Csak olyan képeket fogadunk el, amik az észak-dunántúli régióban készültek. A levélben írják meg, hol készült a fotó, illetve elérhetőségüket is adják meg. A képek közül néhánnyal a győri Petz-kórház onkológiai osztálya díszítené folyosóit, ezért aki ehhez nem járul hozzá, az ezt tüntesse fel az e-mailben.

Szalmabálákra süt a nap a felhők közül – Kránitz József fotója kerül a Kisalföld naptárának júniusi oldalára. A sopronbánfalvai boltvezető hétvégente családjával járja az ezerarcú természetet és minden szépséget megörökít, ami a szemébe ötlik.„Még katonakoromban kezdtem el a fotózással foglalkozni. Az egyik társam régi, hagyományos gépét vettem meg, ő tanította meg nekem a fényképezés alapjait. De ez még a múlt évezredben volt" – viccelődik Kránitz József, az a sopronbánfalvai boltvezető, aki – a Kisalföld zsűrije szerint – júniusban a legszebb képet küldte a Fotózz a naptárunkba! pályázatunkra.Kránitz József ha teheti, minden hétvégén túrabakancsot húz. A fotó Németországban, a Bastei-szikláknál készült.Ahogy fejlődött a technika, a jobb minőség érdekében áttért a digitális gépekre és már nem odahaza hívta elő a képeit. De a profizmus nem kísértette meg, megmaradt hobbifotósnak. „Nagy természetjáró vagyok, szinte minden hétvégén túrázunk a családdal. Emellett pluszdolog a fényképezés. Szeretem megörökíteni a természetet úgy, ahogy van és később jó nézegetni a képeket, visszahozzák az élményt" – meséli olvasónk.Felhívásunk nem az első pályázat volt, amire Kránitz József fotót küldött, sőt, néhány alkotása már kiállítást is megjárt. Az erdőkön-mezőkön kívül szívesen fedez fel városokat is és készít képeket szépségeikről. Kedvelt úti célja családjával Ausztria és Olaszország.„Mégis a természetfotózást élvezem a legjobban. Ott minden más, végtelen számú lehetőséget produkálnak a növények, egy tőről sosem nő két egyforma virág. A másik nagy hobbim a zene, tubán játszom saját együttesben is, a Brass Brothersben. Amíg fotózni jó fényviszonyok között lehet, addig a tubán este a sötétben gyakorolok" – meséli vidáman a győztes.Az a bizonyos fotó pedig, ami június legszebbje, éppen egy hegykői koncert után született, amikor hazafelé a családdal tettek egy kis kitérőt Fertőd felé. Ahogy a borús időben kisütött a nap és fénye ráesett a bálákra – azt muszáj volt megörökíteni. „A feleségem és a gyerekek már megszokták, hogy ha valamit meglátok, akkor megállunk, kiugrok a kocsiból és kezdődik a fotózás. Mostanában divatos utólag retusálni a képeket. Ez is egy stílus és sokan követik. Szépek is ezek a képek, de én jobban szeretem a természetes színeket és mindent úgy visszaadni, ahogy a való világban létezik" – fejti ki végül Kránitz József.