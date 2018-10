Közösséget épít egy-egy tánclépés - Ingyenes társastánc a győri El Paso táncstúdióban

Mihócza Szilvia szervező szerint a táncnak hatalmas ereje van.

A gyerekek olyanok ilyenkor, mintha játékboltba vinnéd őket. Fülig érő mosollyal, vidámsággal, lelkesedéssel sajátítják el a tánclépéseket, legyen szó bármelyik műfajról. Ők és az ötven pluszos korosztály tagjai is mesélnek arról, hogy szokták otthon gyakorolni az itt tanultakat. Kicsit keringőznek vagy csacsacsáznak a tükör előtt.

Pályázatok útján van módjuk arra, hogy szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket, és mozgásszegény életmódot folytató felnőtteket is megszólítsanak.

„Az első alkalmon mindenki nagyon meg volt illetődve, de óráról órára látni lehet, ahogy megnyílnak a résztvevők. A táncnak nemcsak az egészségmegőrzésben és szórakozásban van óriási szerepe, hanem a közösségek összekovácsolásában is" – mondja Mihócza Szilvia, a program szervezője, a táncstúdió munkatársa.„Jelentkezéskor hamar beteltek a helyek, néhány érdeklődőt a második, novemberi turnusra irányítottam át. A novemberi-decemberi nyolchetes tanfolyamokra még mások is tudnak regisztrálni, vannak még helyek" – folytatja a szervező, akinek nagyon sok energiát ad, ahogy látja a tánc és a közösség pozitív hatásait a résztvevőkön.Az El Paso munkatársainak az a céljuk, hogy a táncot minél több emberrel megismertessék, segítsenek az egészségmegőrzésben, szórakozási lehetőségeket biztosítsanak, és mindeközben a társadalmi felelősségvállalásról sem feledkeznek meg.„Szeretnénk minél szélesebb réteg felé nyitni. A táncnak hatalmas ereje van, és azt is látjuk, hogy sok barátság köttetik a tánctermek falai között" – mondja végül Mihócza Szilvia.