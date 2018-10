Közös képzéssel segíti a fejlődést a Google és az Erste Bank Győrben

A vállalkozók számára ingyenes „360 fokos" vállalkozói képzést tart a Google Magyarország és az Erste Bank Győrben. Október 10-én, az Eto Park Hotelben a résztvevők nem csupán azt tudhatják meg, miként tehetik sikeresebbé vállalkozásukat, hogyan fordíthatják a javukra a digitális technológiákat, alkalmazhatják sikerrel az online marketing eszközeit. Ahhoz is támpontokat kaphatnak, miként lehet megfelelő finanszírozást szerezni a bővüléshez, milyen kihívásokkal és kockázatokkal kell szembenézniük a vállalkozások egyes fejlődési szakaszaiban.



A kisvállalkozások számára a tőkehiány mellett az új ismeretek megszerzése jelenti az egyik legnagyobb problémát, hiszen nekik nincs külön kutatás-fejlesztéssel, piacelemzéssel és marketinggel foglalkozó stábjuk, amelyek szállítják az új ötleteket és feltárják a lehetőségeket – mondja Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozásokkal foglalkozó területének vezetője. Egy vállalkozónak egyszerre kell az adózástól a pénzügyeken át a munkaerő menedzsmenten keresztül a szakmai kérdésekig minden területen teljesítenie. Miközben rajta múlik a cég jelene és jövője, minden nap a vállalkozásban is dolgoznia kell annak érdekében, hogy a piac által elvárt színvonalon tudják kiszolgálni ügyfeleiket. Arra kevesebb idő és energia marad, hogy lépést tartson az egyre gyorsabban változó világgal. A Google Magyarország és az Erste Bank az egy napos képzésében igyekszik a legfontosabb ismereteket átadni a vállalkozóknak, hogy az új tudás segítségével gyorsabban növekedhessenek és ezzel tegyék sikeresebbé az egész magyar gazdaságot.



A mikro- kis és közepes vállalkozások adják a magyar gazdaság erejét, ezek a cégek teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90 százalékát, foglalkoztatják a munkavállalók felét, és adják a GDP negyedét. Az elmúlt évben ez a szektor adta a magyar gazdasági növekedés alapját, amit mutat, hogy jelentősen nőtt a hitelfelvétel is – vagyis a vállalkozók szerint érdemes beruházni a növekedésbe. Az MNB adatai szerint 2018 második negyedévében éves összevetésben 750 milliárd forinttal emelkedett a vállalati hitelállomány, ami 12,1 százalékos éves bővülésnek felel meg. A kkv-szektor hitelállománya előzetes adatok alapján közel 16 százalékkal nőtt, ezen belül a kisvállalkozóknál 22 százalékos volt az emelkedés. Az Erste Bank ennél dinamikusabb bővülést tudhat magáénak – országos átlagban az első hét hónapban a pénzintézetnél megduplázódott a kisvállalkozók hitelállománya. Ezen belül a hitelintézeti szektor átlagát meghaladó növekedést mutat Győr-Moson-Sopron megye, ahol több mint 45 százalékkal emelkedett az Erste Bank által nyújtott kisvállalkozói hitelek állománya.



A hitelfelvételek dinamikus növekedése Győr-Moson-Sopron megye gazdasági erejét mutatja, ugyanakkor van még tér a további bővülésre – tette hozzá az Erste Bank kisvállalkozásokkal foglalkozó területének vezetője. Erdei Zsuzsa szerint a kisvállalkozók pontosan tudják, milyen előnyöket jelent egy cég számára a digitális tudás fejlesztése. Az Erste Bank saját ügyfelei körében végzett kutatásában a válaszadó mintegy 650 társaság több mint 70 százaléka vélte úgy, hogy a digitális technológiák használata versenyelőnyt jelent, ugyanakkor éppen ennyien válaszolták azt, hogy saját tudásuk fejlesztésre szorul ezen a területen.



A bizonytalanságot mutatja, hogy miközben a vállalkozók használják a digitális technológiákat, sok esetben nem tudják miként fordítsák azt saját fejlődésük szolgálatába – hangsúlyozta Erdei Zsuzsa. A vállalkozók több mint 94 százaléka használ a napi ügyek intézésére okostelefont, 83 százalékuk hírportálokon, 60 százalékuk közösségi oldalakon tájékozódik a digitális trendekről. Ugyanakkor a felmérésben a válaszadó vállalkozásoknak csupán a 46 százaléka nyilatkozott úgy, hogy van honlapja, és csak 17 százalék működtet webáruházat – miközben a webáruházzal rendelkezők alig egyharmada fogad el kártyát és csak további egyharmad tervezi azt bevezetni a közeljövőben. Ennél is kedvezőtlenebb a digitális marketinget alkalmazó vállalkozások aránya: alig 11 százalék használja a Google Adwords, és csupán 16 százalék a Facebook Ads hirdetési szolgáltatását.



A vállalkozók azt ma már elvárják, hogy a digitális technológiák rendelkezésükre álljanak – ugyanakkor saját vállalkozásuk kínálatában, fejlesztésében már kevésbé jelenik meg ez a lehetőség. Az Erste Bank kisvállalkozói ügyfelei közel 90 százalékának van netbankja, az átutalási megbízások 75 százaléka elektronikus csatornákon zajlik, vagyis a vállalkozók aktívan használják az online csatornákat. Ezt mutatja, hogy a legtöbb vállalkozónak van személyes közösségi profilja: 78 százalékuk a Facebookon, 28 százalék az Instagramon, 25 százalék a LinkedInen rendelkezik fiókkal. A vállalkozásukkal azonban már nem jelennek meg ebben a térben: 57 százalékuknak nincs semmilyen közösségi média részvétele, mindössze 40 százalék a Facebook, 9 százalék az Instagram és 4 százalék a LinkedIn fiókok aránya.



Miközben a vállalkozók tudják, hogy fejlesztések nélkül aligha lesz esélyük az egyre élesedő versenyben, a legnagyobb akadályt számukra továbbra is a tőkehiány jelenti – derült ki a kutatásból. Az Erste Bank és a Google Magyarország közös, ingyenes, egy napos képzése ezért koncentrál több területre. A részvételhez a vállalkozóknak csak regisztrálniuk kell a képzésre, ami nagy értéket jelenthet a számukra. A kutatásban a válaszadók 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy részt venne egy ilyen képzésen. A kisvállalkozók 41 százaléka ezért 250 ezer forintot is hajlandó lenne fizetni és további 10 százalék mondta azt, hogy ennél nagyobb összeget is áldozna a fejlődésre.