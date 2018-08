Közös egyetemi arcok (FACES) Velencében a TSPC-vel

Arcok bújhatnak mások arcaiba a széchenyis kiállítótérben a Velencei Biennálén.

A 2012-ben építészeti és mérnökirodaként megalakult TSPC (Technical Supervision and Planning Consulting) csoport Kádár Mihály vezetésével Magyarország egyik legnagyobb építészirodájává vált. A jól körülírt, pontosan megfogalmazott célokat lépésről lépésre, kitartó munkával valósították meg. Nemzetközi projektekben is szeretnék megállni a helyüket, ehhez megfelelő nagyságot kellett elérni, erős céggé válni.„A siker kulcsa a kiváló szakembergárda. Munkatársaink döntő része mérnök. Több diplomások, több nyelvet beszélnek. Stratégiailag nagyon fontos volt, hogy kreatív, innovatív, tehetséges szakemberekkel vegyük körül magunkat, és olyan tradicionális, nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozásokkal működjünk együtt, amelyekre mentorként is tudunk tekinteni" – mondja a pécsi egyetemen építészdiplomát szerzett Kádár Mihály, aki maga is győri születésű, és több munkatársa végzett a Széchenyi István Egyetemen. A győri építészképzést tartja az egyik legkiemelkedőbbnek, legkvalifikáltabbnak Magyarországon. Szerinte a széchenyis építész-karon követik a világtrendeket, ugyanakkor mégis egyediek, és nagyon magas pozícióba fognak jutni a nemzetközi színtéren is. Ez már most látható, prognosztizálható.Kádár Mihály maga is több személyes szállal kötődik a győri campushoz. Általános és középiskolás évei alatt az egyetemi csapatban sakkozott, és hildes diákként is sokszor bejárt az egyetemre. A személyes kötődés és a kiváló építészképzés egyaránt szerepet játszott abban, hogy a TSPC csoport stratégiai együttműködésre törekedik az egyetemmel.„Együtt dolgozom Dr. Bach Péterrel, az Építésztörténeti és Városépítési Tanszék egyetemi docensével. Beszélgetéseinkben körvonalazódott a biennálés együttműködés is. Szeretném a Széchenyi Egyetem építész hallgatóit támogatni, segíteni, hogy éles projektekben, a gyakorlatban rajtunk keresztül is ki tudják próbálni magukat. Minél jobban tovább mélyíteni a gyakorlati képzést. Ennek nulladik lépcsőfoka volt a közös megjelenés a Velencei Biennálén. Első körben mint támogatók vettünk részt az együttműködésben, de a jövőben szorosabb, aktív munkakapcsolat keretében szeretnénk például nemzetközi kiállításokon is megjelenni. Ugyanígy az oktatókkal is együtt dolgozunk. A győri színház melletti tér felújításánál az egyetem építészközösségét is bevonjuk a tervezésbe" – mondja Kádár Mihály.A TSPC csoport vezetője természetesen maga is kilátogatott a Velencei Biennáléra. Örömmel tapasztalta, hogy a FACES nevet viselő győri installáció rengeteg látogatót vonz annak ellenére, hogy egy tetőtéri szegletbe kell feljutni a megtekintéséhez. Kíváncsivá teszi az embereket, hogy valós, hallgatói arclenyomatokon, negatív maszkokon keresztül lehet bepillantani a széchenyis installációba. A látogatók az arcokba belebújva a többi pályázó csapat gondolataival találkozhatnak a térben megjelenő skicceken. A győri építészek kiállítótere november végéig látogatható Velencében, a Palazzo Morában. (Itt írtunk már a világ legnagyobb építészeti kiállításáról.)„Ez egy nagyon jó hívó alkotás. Nekem is nagyon-nagyon tetszik. Ősszel vissza is fogunk térni Velencébe. Építész kollégákkal szerveződik egy csapat. Újra kimegyünk közösen, kicsit hosszabb időre, és tüzetesebben, szakmai szemmel végignézzük a biennálét, megpróbálunk ötleteket meríteni a következő expókra. Természetesen mindenképpen a győri egyetemmel szoros együttműködésben" – mondja Kádár Mihály.A TSPC Győrben az új egyetemi kollégium, multifunkcionális épület kiviteli terveit készítette el. Ők tervezték a Dunakapu-teret a mélygarázzsal, az EYOF-létesítményeknek otthont adó Olimpiai Sportparkot. Most a színház melletti tér és parkoló következik. Budapesten kivitelezés alatt van a Széllkapu tér és mélygarázs. Mögötte a Millenárison tervezték a Startup Campus belsőépítészetét. Új Tüske Uszodakomplexum is megvalósult a fővárosban a terveik alapján. Szegeden most kezdik építeni az úszó és vízilabda központot. Zalaegerszeg ugyancsak úszó és vízilabda központot terveztek. Pécsett a PTE Általános Orvostudományi Karának laboratóriumi központját. Splitben egy hotelt, Kínában tereket felüljárókkal és hidakkal.