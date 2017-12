Közmeghallgatás: a győriek építenének és bontanának

A közmeghallgatáson elsőként Czöndör Péter kérte a gyárvárosiak nevében, hogy az Ipar utcával „kezdjenek valamit". Felhívta a figyelmet a megnövekedett forgalom miatti úthibákra, zajokra, s újabb gyalogos-átkelőhelyeket kért. A polgármester azt válaszolta, megvizsgálják a lehetőségeket, az arányokat kell megtalálni, hisz forgalmas út lévén újabb csomópontokkal meg az autósokat lassítják. Hevér Istvánné a győri buszok állapotát és a helyi tömegközlekedést kritizálta. Borkai Zsolt jelezte, a buszközlekedés kilencszáz milliós támogatásáról, a szolgáltatásmegrendelésről döntöttek, a minőség javításáért 300 millióval többet fizetnek a tavalyinál.Horváthné a sárási szennyvízcsatorna-bekötések kapcsán szólalt fel. Az első ütemben 2011-ben 75 ingatlant kötöttek a rendszerre, ám a folytatás elmaradt. „Mostanra sok fiatal kisgyermekes állandó lakhelye lett az egykori üdülőövezet, ők is a csatlakozást szorgalmazzák. Nem kaphatnak azonban támogatott hitelt a csatorna hiánya miatt: 240 családból 160 nyilatkozott a beruházás folytatása mellett." A polgármesteri válasz szerint a második ütemben érintettek jókora százaléka azonban nem kéri a folytatást, kikerülni őket nem lehet, hiába a harmadik ütemben érintettek kérése. „Ha ott is meglesz a támogatottság, tovább tudunk lépni."

Egy hozzászóló a Pusztaszeri utca, egy másik a győrszentiváni Barackos utca felújítását kérte. Utóbbi, Samu Gábor azt is számon kérte: az ipari park feléjük terjeszkedik, de a városrész adó formájában mit kap vissza? A válasz szerint például hulladékszállítást, sportközpontot, művelődési házakat. A belvárosi dugókról is sok szó esett, Borkai szerint az úthálózat javításával segítenének ezen. „Megoldani teljesen nem lehet, csak javítani a helyzeten: erre áldozunk is."Vaderna Margit Győrszentiván és a keleti elkerülő közé, valamint a vasút mentén erdősávot kért. Mint mondta, mérések mutatták, bizonyos határérték az egészségügyi szint felett volt. „Belengette", hogy ha nem történik előrelépés, visszaadja a Kitaibel-díját, melyet 2013-ban kapott a testülettől. Borkai szerint több ezer fa újratelepítését végzik egy program alapján. Győrszentivánon folyamatosan mérik a légszennyezettséget, s a határérték-túllépéseket nem az ipari parki cégek okozzák, hanem az, hogy a lakók az udvarukon égetik a szemetet. „Ezt szigorúan ellenőrizzük, a méréseket folytatjuk." Vaderna Margit végül úgy döntött, visszaadja a díjat és az azzal járó pénzjutalmat is.Villányi Tibor a belvárosi hangoskodással kapcsolatban szólalt fel. A közmeghallgatáson szóba kerül a Bácsai út 2/A mellett épült négyméteres zajvédő fal is. Az ott lakók ezt lebontatnák, állítják, a megoldásra ígéretet tett nekik dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. „A fallal igyekeztünk kedvező helyzetbe hozni önöket. Ha elbontjuk, garantálom, a következő fórumon azt halljuk, hangos az autók zaja, s nem tudnak ablakot nyitni" – reagált a polgármester.