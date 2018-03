Közgyűlés: harmadával csökkent a bűncselekmények száma Győrben

Kedvezően változott a bűnügyi helyzet Győrben: míg 2016-ban 4153, tavaly csak 2896 bűncselekmény történt – jelentette ki Váczi Attila győri rendőrkapitány a városi közgyűlés előtt pénteken.A csökkenés meghaladta a 30 százalékot. A rendőrkapitányság beszámolójából kiderült, hogy kiemelten kezelt bűncselekményből 1677-et regisztráltak 2017-ben, ami az elmúlt nyolc év legjobb adata, s a 2016-osnál ötödével kevesebb. A lopások számatöbb mint negyedével mérséklődött, de még így is ezekből fordul elő a legtöbb a városban. A nyomozáseredményesség 57 százalékos volt, másfél százalékponttal alacsonyabb, mint 2016-ban.Az ülésen elhangzott, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén 329 személyi sérüléses baleset történt tavaly, 8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A 2016-os 20-szal szemben 13 karambolnak volt halálos áldozata, ebből kettő történt Győrben. A legtöbbször a Szent István, a Baross, a Fehérvári és a Szigethy Attila úton kellett helyszínelni.A képviselők hozzászólásaikban összességében dicsérték a kapitányságot. Somogyi Tivadar alpolgármester (Fidesz–KDNP) az eredményeket a jobb személyi feltételekkel, eszközellátottsággal, szakmai felkészültséggel magyarázta.Varga Márk, a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezető-helyettese is köszönetet mondott, de megemlítette az elmúlt időszak jelentősebb bűntényeit, így például a a nemi erőszak-kísérletet , az E.ON-nál történt gyilkosságot . Rózsavölgyi László (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a jobb adatok ellenére a lakók szubjektív biztonságérzetét nagyban rontják az olyan esetek, mint amikor Marcalvárosban egyszerre hat autó kerekét szúrták ki.A testület elfogadta a beszámolót, csakúgy, mint a közterület-felügyeletét. Ebben többek között az állt, hogy míg 2013–14-ben nagyjából 50-60 esetben intézkedtek illegális hulladéklerakás miatt, tavaly már több mint 800-szor, de ennek ellenére sem javult látványosan a város köztisztasági állapota. Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz–KDNP) az erőfeszítésekért megdicsérte a szervezetet, s úgy fogalmazott, hogy csak szigorral lehet eredményt elérni. A kerékbilincselések száma is nőtt, 8 százalékkal 1885-re. Truka István, a közterület-felügyelet vezetője elmondta: az olyan lakótelepeken, ahol kevés a parkolóhely, bizonyos időszakokban kellő toleranciát tanúsítanak szabálytalan parkolás esetén.