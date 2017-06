Közgyűlés - Győrben visszaszorítanák a társasházakat

A rendezési tervvel kapcsolatos mintegy kéttucatnyi módosítás némelyike volt a legfontosabb a győri közgyűlés pénteki, nyári szünet előtti utolsó ülésén. Révi Zsolt városi főépítész javaslatára a testület egyhangúlag stratégiainak nevezhető döntéseket hozott. A régi családi házas övezetekben egyrészt pontosították a rendeltetési egységek számát, hogy csökkentsék a túlzsúfoltságot, megakadályozzák társasházak, „fekvő tízemeletesek" megjelenését. Emellett ezen területek esetében törölték azt a lehetőséget, hogy szálláshelyek épüljenek, amit a magánmunkásszállók megszaporodása indokolt.



Ebbe a sorba tartozik az is, hogy Révfaluban a Bálványosi- csatorna környékének jelenleg még beépítetlen parcelláira változtatási tilalmat rendeltek el a képviselők az új rendezési terv jövő évi elfogadásáig. A főépítész lapunknak azzal magyarázta a döntést, hogy az övezetben a jelenlegi szabályozás társasházak felhúzását engedi meg, ami nem volna szerencsés a családi házas rész tőszomszédságában, ráadásul a Tőzike utca sem lenne alkalmas a nagyobb forgalom levezetésére.



Buszpályázat kiírva



A közgyűlés kiírta a pályázatot a helyi buszközlekedés ellátására. Erre azért volt szükség, mert az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel az év végén lejár a két esztendőre szóló közszolgáltatási szerződés. A feltételekről a képviselők már május végén határoztak, amikor hosszas vita után úgy döntöttek, hogy továbbra is külső céget bíznak meg a feladat elvégzésével, s az önkormányzat nem hoz létre saját közlekedési vállalatot. Az akkor megfogalmazottak alapján az új kontraktus tíz évre – azaz 2018-tól 2027-ig – szól. A pályázóknak külön árakat kell megadniuk arra az esetre, ha csak a saját járműparkjukat használják, illetve ha az önkormányzat 20 új buszt bérel és bocsát rendelkezésükre.



Ötvenen esznek ingyen



A képviselők a másfél órás ülésen sok napirendi pontot gyorsan pörgettek le. Megszavazták a tavasszal tönkrement győrszentiváni Napos utca felújítására azt a 92 millió forintot, amiről tegnapi számunkban írtunk. Módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet azért, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek a tanítási szünetekben is ingyenesen vehessék igénybe a közétkeztetést. Előzetesen ötvenen jelezték, hogy élnek ezzel a lehetőséggel.



A Tárogató Óvoda vezetőjének Babics Vilmosnét, a Nagybácsai Óvodáénak Gáborné Kardos Juditot választotta öt évre a közgyűlés. A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ irányításával Loschitz Ferencet bízta meg testület, az Újvárosi Művelődési Ház élén pedig továbbra is Radicsné Csőre Andrea marad 2022-ig.



Polgármesteri biztos



A polgármester az ülés legvégén bejelentette: a Modern Városok Program polgármesteri biztosának Páternoszter Piroskát nevezte ki. Ő eddig humánpolitikai főosztályvezető volt. Miután a két pozíció összeférhetetlen, az utóbbi tisztségbe új embert neveznek majd ki. Mint ismeretes, a program győri fejlesztéseiről Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai Zsolt április végén kötött megállapodást, és a héten a határidőket tartalmazó kormányhatározat is megjelent.



A közgyűlésen elismeréseket is átadtak. Bene Andrásné a Bácsa Szolgálatáért, Tóth Marietta Ildikó népi iparművész a Belváros Szolgálatáért, Bánki Judit védőnő a Ménfőcsanak Szolgálatáért, Kreicz Mátyás a Sziget Szolgálatáért díjat vehette át.