Közeleg Mindenszentek - 1700 köbméter falevelet kell összegyűjteni a Nádorvárosi Köztemetőben - fotók

Hasznos tanácsok



A győri köztemetők november 5-ig 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-án lép életbe. A Szabadi úti köztemető bejáratán és a Nádorvárosi köztemető mindkét kapuján 7 és 11 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.



A nehezen közlekedő látogatókat ingyenes elektromos kisbusszal segítik november 1-én, 2-án, 3-án és 4-én 9 és 16 óra között a Nádorvárosi Köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak, a felszállás pontos helyét Győr-Szol zászlóval jelzi. A kocsi körjáratszerűen közlekedik a temető főbb útjain, a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak fel és le.



További segítség a sírkertekbe érkezőknek, hogy a Győr-Szol minden győri köztemetőben november 1-jén 10 és 16:20 óra között gondnoki szolgálatot működtet. Így a távolról jött emlékezők számára biztosított a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés.

Kerüljük el a temetői lopásokat!



Fontos, hogy senki ne hagyjon az autóban látható helyen értéket. Sajnos, volt már rá példa, hogy embernek nem nevezhető egyének győri temetések alatt törtek fel sorozatban több kocsit. Sírokra vagy a kút mellé se tegyenek autó- és lakáskulcsot vagy mobiltelefont.

Az elkövetkező napokban útra kelünk és felkeressük elhunyt szeretteink, barátaink végső nyughelyeit. Mindenszentek előtt több győri temetőben jártunk, megnéztük, hogyan áll a sírkertek felkészítése az év legcsendesebb órái előtt. A hosszúra nyúlt indián nyár miatt rengeteg levél maradt a lombkoronákon. Így lesz bőven munkájuk a karbantartóknak az elkövetkező napokban.Mindenszentekkor a többségünk a város egyik pontjáról ingázik a másikra, több győri, Győr környéki temetőben gyújtunk gyertyát, helyezzük el a koszorúkat, virágokat. Az emlékezés pillanataiban szinte mindenki számára origó a Nádorvárosi Köztemető. Az elmúlt években több mint 150 millió forintos fejlesztés történt itt, a temető új és régi területén.Többek közt rendbe tették a régi ravatalozó előtti térburkolatot, új virágládákat, padokat, kerékpártartókat helyeztek ki, cserélték a kandelábereket. Térkővel burkoltak a temető előtti virágpiacot, a főkapuhoz elektromos sorompót szereltek, ki-behajtásra jogosító mágneskártya-rendszerrel. Az egykoron rózsákkal díszített körforgalomban sziklakert stílusú zöldterületet alakítottak ki.A ravatalozó homlokzatát újra vakolták és festették, a villamos vezetékeket a falba süllyesztették. Teljes rekonstrukciót végeztek a ravatalozó belső terében is. A kerítés főbejárat melletti részét 40 méter hosszan megújították, mely erősen omladozott pár éve. A felsoroltak mellett számos kényelmi és esztétikai beavatkozás történt a város legrégebbi sírkertjében, megújultak a zöldterületek, díszsírokat tisztítottak meg a lerakódott szennyeződésektől.Nem csak a Nádorvárosi Köztemetőben, más győri sírkertekben is történtek korszerűsítések. Győr-Ménfőcsanakon a Koroncói úti temetőben előtetőt építettek a ravatalozóhoz, megújult az épület előtti tér, részlegesen szilárd burkolatot kaptak az utak. A Zólyom utcai Révfalui temetőben újrafestették a ravatalozót, átalakították a mellékhelyiséget, a kerítést 40 méteren át betontáblákkal erősítették. A Szabadhegyi Új Köztemetőben bővítették a parcellák számát, a Templom úti Köztemetőben a ravatalozó és a gondnoki épület hibáit javították.Öt éve a Nádorvárosi Köztemetőben falevéltenger fogadta a látogatókat, az utóbbi években javult a helyzet. Ezért azonban sokat kell tenni és ezzel tisztában vannak a Győr-Szol vezetői is."A kegyelet ünnepe előtt a szokásosnál is nagyobb gondot fordítunk a temetőkre. Pár hete kezdtük a falevelek gyűjtését, a közlekedő utak fokozott takarítását. Ezekben a hetekben 60 munkatársunk készíti fel a temetőket a kulturált emlékezésre. A létszámot az egyes temetőkben az aktuális feladatokhoz igazítjuk" - mondta Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetője.Úgy tűnik, hogy a levelekkel ismét a Nádorvárosi Köztemetőben gyűlhet meg a bajunk. A meleg őszi időjárás miatt rengeteg levél maradt október 25-ig a lombkoronákon, de a következő napokban várhatóan erőteljesen hullanak.Beszédes adat: egy éve 1700 köbméter lombhulladékot takarítottak össze a Nádorvárosi Köztemetőben. Hogy Győr legnagyobb temetőjében ne éktelenkedjen szemét, tíz új 1100 literes és harminc 240 literes hulladéktároló edényt raktak ki tavaly. Mindenszentek előtt az összes gyűjtőedény telítettség érthetően nő a temetőkben, ezt minél sűrűbb ürítésekkel ellensúlyozza a szolgáltató.Persze, rajtunk is múlik, hogy milyen körülmények fogadják a többi hozzátartozót. Ne feledjük: az elhajított szemetet a mi családtagunk sírjára is fújhatja a szél.