Közel száz Sopronba tartó gyerek rekedt a Kelenföldi pályaudvaron - Részletes információk a MÁV-tól

az EK rendelet szerint 60 perc késés után kellene átalány-kártérítést fizetni, a vasúttársaság azonban már 30 perc esetén teljesíti a visszatérítést

az EK rendelet szerint 4 euró (kb. 1300 Ft) feletti összeget kellene kifizetni, a vasúttársaság azonban 1000 Ft felett már fizet, ráadásul lehetőséget biztosít arra, hogy a kisebb tételeket az utasok összegyűjtve érvényesítsék.

a kelenföldi vasútállomás, aki ismeri, tudja, nem az a hely, ahol az ember komfortosan tud várakozni hosszú órákon át (környezet, állomás, várakozó helység állapota, wc-k minősége, mind mind olyan tényező, amikre mindössze a méltatlan jelzőt tudom használni)

információt sokáig nem lehetett kapni, a pu. kijelzői az épp érkező vonatokat ugyan mutatták, de azokról nem adtak információt, amiknek érkezniük kellett volna (vagyis, 19.00 után a 16.30-17.00 közti vonatokról volt információ, de hogy mi a helyzet a mi 19.25-ös vonatunkkal, arról semmi hír nem volt)

információs helység ajtaján nagy betűkkel a ZÁRVA tábla volt olvasható

vonatinfo rendszere elérhetetlen, de ilyen helyzetekben nagyon nem is használható: azon a már mozgásban lévő vonatokat lehet követni, de arról nem ad képet, mi történik a még el nem indult, de menetrend szerint már közlekedő vonatokkal

a kelenföldi pu. 20.00-kor (!) zár, ez után fűtött helyiség akkor sem áll rendelkezésre hivatalosan, ha épp a vasút hibájából késés várható (ma megtudtuk: személyzet nincs, az épületet a pénztáros zárja, ezt követően vasútőr felügyeli a munkát)

a kelenföldi pályaudvar dolgozói, ha nem is elsőre kitörő örömmel, de emberségesen és a lehetőségekhez képest rugalmasan és támogatóan álltak a kialakult helyzethez

a kelenföldi munkatársakkal és a máv startos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a menetirányítással sikerült megoldanunk, hogy a vonat indulásáig a diákokkal a fűtött, de munkarend szerint már zárva tartó, fűtött váróteremben tartózkodhassunk

a máv startos ügyfélszolgálat munkatársainak: több alkalommal is beszéltünk velük, a tárcsázástól számított maximum egy percen belül lehetett élő emberrel beszélni, akik ráadásul minden esetben valós, aktuális információkat és segítő lépéseket nyújtottak nekünk

a telefonos ügyfélszolgálat a hivatalos, legális hátteret megteremtve engedélyeztette a váróterem kinyitását, mindezt megerősítette a a pályaudvar dolgozóinak is

Pénteken délután röviddel 15 óra előtt több váltó meghibásodott Bicske állomáson, ezért a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon ideiglenesen szünetelt a vonatforgalom.Ez idő alatt a Budapest–Győr–Hegyeshalom és a csatlakozó vonalakon az eljutási idők jelentősen megnőttek, az utasoknak 60-120, egyes járatok esetében 120-160 perccel hosszabb menetidővel és a torlódások elkerülése érdekében járatelmaradásokkal kellett számolniuk.Az állomásokon és a vonatok fedélzetén adott tájékoztatásokon felül, a MÁVINFORM rendszeresen hírt adott MÁV-csoport weboldalán, a MÁVINFORM Twitter oldalán és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül. Ezeken felül a sajtó részére rendszeresen adott közlemények is nyomon követték az eseményeket.Kelenföld állomáson a váróterem alapesetben 20 óráig tart nyitva, tekintettel azonban a rendkívüli helyzetre a MÁV-START személypénztárosa a helyszínen maradt, amíg minden utas el nem tudott indulni. Nem sokkal délután fél 6 után kijavították a műszaki hibát a bicskei állomáson, így ismét elindulhatott a vonatforgalom a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon.A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, az éjszakai órákra állt helyre a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon.A beszámolót író csoport vezetője kártérítési igényel fordulhat a MÁV-START ügyfélszolgálathoz, amely kezeli és elbírálja a menetjegy-visszatérítési és kártérítési igényeket. Átalány kártérítés a feláras, pót- és/vagy helyjeggyel igénybe vehető járatok késése esetén igényelhető. A jegyvisszatérítésre és kártérítésre vonatkozó szabályok a MÁV-csoport honlapján olvashatók: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/gyakran-ismetelt-kerdesek/milyen-esetben-kerhetek-atalany a következőképpen: a menetjegy árának 25 százalékát 30 és 119 perc közötti, 50 százalékát pedig 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén. Belföldi forgalomban ilyen vonatnak minősülnek az InterCity és az Expressz vonatok, a gyorsvonati pótjeggyel igénybe vehető vonatok (gyors/sebesvonatok), valamint ilyenek a nemzetközi minőségi távolsági forgalomban közlekedő járatok (EuroCity, railjet, EuroNight).Az átalány-kártérítés alapvető szabályait uniós rendelet határozza meg (ehhez csatlakoznak a hazai és a vállalati szabályok), amelyhez képest a MÁV-START az utasok javára tér el két esetben is:Az átalány-kártérítés az esetek nagy többségében kifizethető a pénztárban. A pénztári kifizetés akadálya lehet, ha a visszatéríteni kívánt nagy összegű menetjegyet bankkártyával fizették ki – a lopott bankkártyákkal való visszaélés elkerülése érdekében ilyenkor korlátozzuk a készpénzes kifizetést. Ha a pénztári kifizetés nem lehetséges, a továbbiakat az Ügyfélszolgálat intézi legfeljebb három hónapos határidővel.Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei a MÁV-csoport honlapján megtalálhatóak ( https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mav-start-ugyfelszolgalat ).Az ügyfélszolgálat elérhető a +36 (1) 3 49 49 49-es (Telekom hálózatból +36 30 499 4999, Telenor hálózatból +36 20 499 4999, Vodafone hálózatból +36 70 499 4999) telefonszámon, valamint az eszrevetel@mav-start.hu e-mail címen. Kártérítési igény szintén az ügyfélszolgálaton nyújtható be.A két csoport nyilván együttműködött, egymást támogatta ebben a nem várt kihívásban, amely nagyjából a "Jussunk végre haza Sopronba" címet is viselhette volna.És úgy egyáltalán: hogy lehet, hogy 2018-ban, ráadásul az ország egyik legforgalmasabb, kiemelt vasútvonalán egy váltóhiba ekkora fennakadást okozzon? Nem ismerem a műszaki részleteket, nyilván lehet, hogy kikerülhetetlen a hiba, az is előfordulhat, hogy néha megesik tényleg hiba egy ilyen nagy szolgáltató üzemében, de a MÁV-val kapcsolatos tapasztalataim alapján élek a gyanúperrel, ez a mai helyzet akár erős túlzás is lehetett.Jómagam idegenforgalmi végzettséggel rendelkezem, szakdolgozatomat ráadásul belföldi vasúti személyközlekedésből írtam, így (bár tudásom már nem naprakész) az alapokkal azért tisztában vagyok. Így határozott fellépéssel (és a pályaudvar munkatársainak támogató hozzáállásával) sikerült a diákok számára végig biztonságos, fűtött helységet biztosítanunk és pontosan kaptunk információt a vonatunk indulásáról is.a MÁV-Start részéről, tapasztalatom szerint látványosan nincsenek biztosítva az ilyen helyzetekre elfogadható körülmények. Az, hogy hivatalosan a pályaudvar bezár, az, hogy feltételezésem szerint a dolgozóknak ilyenkor sem túlóra, sem egyéb segítség nem jár, hogy a vonatkésések esetén (vagy az ilyen, becslésem szerint több ezer utast érintő, jelentős problémát okozó szituációkban) nincs B terv arra, hogy mi történik télen, este 8 után, az akkor esetleg még több órás várakozásra kényszerített utasokkal.Sem az információszolgáltatás terén (bár a mi esetünkben a telefonos ügyfélszolgálat megdöbbentően egyszerű, gyors és hatékony segítség volt ezúttal, ellentétben a korábbi tapasztalataimmal), sem a pályaudvar kiszolgálóegységeiben nem nyújtanak még elégséges szolgáltatást sem. (Jó, ez így erős, este 8-ig az elégséges szint megvan a váró nyitvatartásával.)Nekünk nyilván jobb helyzetünk volt: az ilyen esetekben elvárható és megoldható lehetőségekkel tisztában voltunk a csoportvezető kollégákkal, határozott fellépésünk volt és nyilván hamarabb segítenek ilyen nagy létszámú gyerekcsoportnak, mint néhány felnőttnek, akik egyedül, vagy maximum pár fős csoportban utaznak.De kérdem én, annak a néhány felnőttnek kell a hidegben várakozni? Miért nincs ilyenkor személyzet egy ekkora pályaudvaron, akik segítenek, legalább információt adnak?És, ami a legfontosabb kérdésem és ami miatt tulajdonképpen ezt a levelet megírtam és amiért a nyilvános levél formáját választottam: miért nem lehet szervezett alapon, az ilyen esetekre alkalmazható külön eljárási rendet kidolgozni, beleértve a személyzet biztosítását, váratlan (nevezzük mondjuk vészhelyzeti) munkarendjével kapcsolatos személyi kiadások fedezését?Miért fordulhat elő az Magyarországon, hogy a lassan mínuszokba forduló időszakban, bevallottan és tudhatóan a MÁV-START hibájából adódó tetemes késés esetén, egy nagy pályaudvarnak számító, fővárosi vasútállomáson este 20.00-kor az érvényben lévő szabályok szerint megáll az élet?Miért kell telefonon köröket futni, miért kell számos emberrel beszélni ahhoz, hogy a szerintem jogos alapkövetelményt (jelen esetben: szolgáltató hibája miatti jelentős késés, hideg idő, ráadásul egy nem is túl jó hírű helyszínen, miért nem jár a vonatok érkezéséig automatikusan fűtött várakozóhelyiség, miért nincs a személyzet megbecsülve, miért van túlterhelve, stb., stb., stb.)?, igaz, ehhez azért úgy érzem, kellett a határozott fellépésünk is. De tényleg, maximális hálával tartozunk nem csak az irodai dolgozóknak, de a vasútőröknek is. Mi tehát végig biztonságban voltunk, ráadásul melegben, az ügyfélszolgálattól pedig folyamatos információkat kaptunk.Mégis, úgy érzem, ez a helyzet nem csak nekünk, de a vasúti alkalmazottaknak is kellemetlen volt. Arról nem is beszélve, hogy bár nekünk meleg helység jutott, de az egyéni utasoknak ez nem adatott meg: beszéltünk olyannal, aki a menetrend szerint 19.25-kor induló vonatra már 18.40-kor megérkezett. Akkor még iszonyat tömeg volt a váróteremben, így kint várakozott, de aztán ebből a kicsi várakozásból közel két óra lett a hidegben. (Szeretném megjegyezni, ekkor még 120-180 perc közti késésekről kaptunk és láttunk információkat, miközben megtudtuk, a vasútállomás elvileg 8-kor zár.)Végül, 1 óra 10 perces késéssel érkezett meg a vonat, és ezt a késést már nem tetézte a vonat, kb. ennyivel később értünk haza Sopronba a menetrendhez képest is. (A tényszerűség kedvéért: a 19.10-kor induló vonatra a Keletiben először 120 perc késés volt feltüntetve 18.40 magasságában, majd ez kicsit csökkent, végül Kelenföldre 20.35-kor érkezett be a vonat. Sopronba 21.38 helyett 22.45-re érkeztünk be.)Támogatóan, kedvesen és segítőkészen informáltak minket a vonaton, türelmesek voltak a nyilván már nagyon fáradt diákokkal is. Megkaptuk a felvilágosítást a kártérítési lehetőségekről is, kaptunk igazolást a késésről, összességében, tényleg nagyon korrektek voltak.Tudom, ez egy hosszú fejtegetés volt, de azt gondolom, számos kérdést és tanulságot feszeget.Lehet, ezek a kérdések költőiek maradnak. Nekem azonban az a tapasztalatom: amint Budapest felé utazva elhagyjuk a GySEV szolgáltatási területét, sokszor az olyan, mint az orosz rulett. Vagy odaérek, vagy nem. Vagy lesz valami, vagy nem.Pedig tudom, a MÁV-nál is szakemberek dolgoznak, több ismerősöm is van, aki lelkiismeretesen, profin végzi a munkáját. Sőt, a GySEV kapcsán is volt már problémánk (pl. a felújított, egykori osztrák IC kocsik kapcsán, ami szerintem a GySEV részéről egy erős szolgáltatási visszalépés), de az tény: a GYSEV-ről számomra a megbízhatóság és a korrektség ugrik be általában, a MÁV pedig számomra a legyünk óvatosak, számoljunk eleve rá a menetrendre üzenetet sugallja hosszú évek óta.De mégis, ebben a konkrét esetben egyszerűen nem tudom megérteni, ha már amúgy is ennyi probléma van a vonalon, hogy lehet, hogy nincs arra B terv, hogy mi történtik, ha több órát kényszerülnek este, sötétben várakozni az utasok? (Illetve, a mai tapasztalatunk alapján van terv, csak az kimerül abban, hogy várjanak a peronon, amiről csak azért tudtuk, melyik az mert sokat utazunk arra, sejtettük hogy a "szokásos" peron lesz de erre nem lehet alapozni egy utazást, pláne diákokkal, kiskorúakkal, fiatalkorúakkal. Itt is kiemelném, ebben a megerősítésben is segítettek a kelenföldi dolgozók, ezért is hála nekik.)Köszönöm figyelmüket, nyilván bízom abban, ezekre a kérdésekre kapok választ, de ha nem is közvetlen nekem érkezik, én már azzal is boldog lennék, ha ezek a kérdések egy-egy meetingen előkerülnének.Ki tudja, talán elkészül egyszer egy olyan rendelkezés, ami egyértelmű helyzetet teremt az ilyen esetekre. Olyan megoldással, ami korrekt a munkavállalóval szemben, aki ezeket a problémákat kezeli (hiszen az utas haragja azokra zúdul, akik ott vannak a pályaudvaron) és biztonságos, kulturált környezetet teremt a várakozni kényszerülő utasok számára. Legyenek ők egyéni vagy csoportos utasok, fiatalok, középkorúak, idősek.- A mai éséssel kapcsolatban osztanám meg kellemesnek nem mondható élményeimet.. - kezdte levelét olvasónk. - A 16:39-kor Győr-Budapest Déli özött özlekedő vonatra indultam, munkahelyemből adódóan, mint mindig, i s Győr-Gyárvárosban szerettem volna felszállni. Nem sokkal a vonat tervezett érkezése előtt a MÁV egyik munkatársa elkezdte bemondani a hangoson keresztül, hogy ez a vonat Győr és Komárom özött nem özlekedik, mert Bicskén elromlott egy biztosító berendezés.... Na sebaj, 1 óra várakozás és itt a övetkező.. A tájékoztatás nem maradt alább, viszont a kezdeti 20-30 perces ésések hirtelen felugrottak 80-100 percre.. 2018-ban? Ez lehetséges? Bíztam benne hogy félreértettem valamit..A munka után hazavágyó egyre feszültebben, fel-alá sétálva igyekeztek elterelni a gondolataikat - öztü én is. Nekem a hideg mellett az egyre erősödő vizelési ingerrel is meg kellett üzdenem, hiszen ezen a megállóhelyen SEHOL nincs biztosítva egy mosdó helyiség. Lehetőségeim eléggé korlátozottak voltak, se egy ismerős, aki épp ráérne hazavinni, se aprópénz buszjegyre, hogy legalább a belvárosban, emberibb örülmények özött viseltem volna el a várakozást.. Hozzám hasonlóan rengetegen várakoztak még, bízva abban hogy valamivel csak hazajutunk.. Két InterCity is áthaladt az állomáson, nem tudom elhinni, hogy legalább Komáromig nem tudtá volna elvinni az embereket - ha már egy térítésmentes buszt nem tudtak üldeni..Az első személyvonat, amivel kicsiny falumba hazatérhettem, 19:42-kor érkezett meg.. Pontosan 3 órával ésőbb, mint kellett volna. Ezt mindennek nevezném, csak baráti-időnek nem.. Emberségből, problé megoldó épességből a MÁV nálam egyesre vizsgázott˝ - fogalmazott levelében olvasónk péntek este.Kijavították a műszaki hibát a bicskei állomáson, így ismét elindulhatott a vonatforgalom a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese pénteken kora este. Urbán Attila közleményében azt írta:Urbán Attila közleményében azt írta: még tart a műszaki hiba kijavítása Bicskén, a váltómeghibásodásokat a jelenlegi információk alapján áramellátási probléma okozza. Korábban azt közölte, hogy délután több váltó is meghibásodott Bicskén, ezért a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon ideiglenesen nem járnak a vonatok.perc késéssel közlekednek.

Váltóhibák miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon utazóknak 20-40 perces késéssel kell számolniuk - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese péntek délután az MTI-t.Urbán Attila közleményében azt írta: délután több váltó is meghibásodott Bicskén, ezért a Herceghalom-Bicske-Szárliget szakaszon ideiglenesen nem járnak a vonatok.