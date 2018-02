Közel félmilliárdból újul meg a győri bencés múzeumpatika és a szerzetesi ebédlő

„Látszólagos csupán az ellentét" – ezt mondta a modern kolostorok kifejezésről Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel. Úgy látja, a szerdán elindult projekt a szerzetesekről meglévő képet változtathatja meg, hisz ők is követik a mai világot, s azt, ami abból értékes. Határon átnyúló pályázat keretében a győri Szent Mór bencés perjelség és a szlovákiai Somorja több épületet újíthat fel 2019 novemberéig.



A csallóközi kisvárosban a romos Paulánus kolostort állítják helyre – jelentette be Bárdos Gábor somorjai polgármester. Itt egy turisztikai és információsközpont is létrejön, s a projekt részekén rendezvények helyszíne lesz az új köntöst kapott épület. Erre több mint egymillió eurós keretből gazdálkodhatnak. A közös fejlesztés ötletgazdája a győri Arrabona Európai Területi Együttműködési Csoportosulás volt. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő utalt a bencés perjleség más támogatásaira is, a templom kétmilliárdos belső felújítására, s a Loyd-palota átadására.



A mostani határon átnyúló fejlesztés részeként Győrben a patikát és a rendházat, a szerzetesi ebédlőt újítják fel, festő, restaurátori és építészeti munka mellett műszaki kivitelezési feladatok is lesznek. A patika előterében interaktív fogadó tér lesz, a világítási rendszer és a padlóburkolat is megújul, s múzeuminformatikai fejlesztések is várhatóak. A győri részre összesen 568 ezer euró áll rendelkezésre. A határ menti fejlesztés 85 százalékát uniós, 10 százalékát hazai forrásból finanszírozzák, öt százalék pedig önrész.