Közel ezer diák muzsikál a győri Liszt Ferenc Zeneiskolában

Bár a gyerekek nagyon leterheltek, továbbra is jól látszik az igény a zenére és a nagy hagyományokkal rendelkező iskolánkra. Közel húsz hangszeren kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat a növendékek. Ezek közül a zongora töretlen népszerűségnek örvend, de nagy örömömre a hegedű és a cselló felé is sokan nyitnak

Illusztráció: Pixabay

Sok hangszert tudunk minden évben – térítésmentesen – kölcsönadni a növendékeknek, főként azoknak, akik most kezdik tanulmányaikat. Közben egy nagyobb hangszervásárlásra fordítható támogatásra is várunk, aminek köszönhetően friss hangszerparkunk lehet

„Az idegen nyelvű hetet és a növendék-hangversenyek kezdetét az október 1-ei Zenei Világnap köti össze. Előbbi során a tanárok mindig kiválasztanak egy nemzetet, aminek a nyelvén szólalnak meg az énekes-táncos előadások. Korábban volt már például francia, angol, japán és finn hét. Majd a világnapról való megemlékezés után kezdetét veszik a hangversenyek, amik hétről hétre a növendékeknek adnak terepet arra, hogy szereplési rutint szerezzenek."

Bécsbe szervezünk egy egynapos kirándulást, ahol a Muzsika Házába látogatunk el 25-30 kiemelkedő teljesítményű tanulóval.

„A zenei versenyek szintén fontos részét képezik a tanévnek: idén két országos megmérettetés területi válogatóját fogjuk lebonyolítani – a fagott és oboa, valamint a kürt versenyeket" – mondja végül Szakács Erika, aki minden növendéknek sikeres tanévet kíván.

– mondja Szakács Erika, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója.Idén körülbelül 350 diák a székhelyen (Liszt Ferenc utca, Széchenyi tér), a többi tanuló a 12 különböző telephely valamelyikén fog muzsikálni.– fejti ki az igazgatónő, aki az első félév legfontosabb eseményeit is megosztotta velünk.Miután megtörténik az előképzősök órarendi beosztása (szeptember 5-e) és az első tanítási nap (szeptember 7-e) is gördülékenyen lezajlik, szépen lassan mindenki a különböző versenyekre és rendezvényekre kezd készülni.Októberben lesz még mit várniuk a Liszt Ferenc Zeneiskola diákjainak, tanárainak, hiszen abban a hónapban, amire pályázat útján, az önkormányzattól nyertek támogatást.A zeneiskola tanárai és tanítványaik gyakran fellépnek különböző győri rendezvényeken,. Például az idei, immár a 12. Lengyel Zenei Fesztiválon is meghallgathatjuk a tehetségeket (november 17-én).