Közel 200 millióból oldják meg a csapadékvíz-elvezetést Győrben a Szent István út egy részén

Tíz háztömbben egy kisebb falunyi ember él Győrben, a Szent István út 12–20. szám alatt. A kamarai székháztól és az Ibis Hoteltől keletre eső, a Szent István út, a Tüzép és a vasút által határolt területen gyakran okozott problémát, hogy nem volt megoldott a csapadékvíz-elvezetés. Emiatt nagyobb esőzések után összefüggő, nagy vízfelületek borították be a területet.



Az önkormányzat néhány éve már lépett, amikor első ütemben kiépítette a főúthoz közelebbi szervizúton a csapadékvíz-elvezetést. Emellett a szakasz felújítása is megtörtént és parkolók készültek. Most a második, befejező ütem következik. A városháza által a kivitelezésre kiírt közbeszerzést áfával együtt 189,9 millió forintos ajánlattal a győri Kultúrmérnök Kft. nyerte el.



Fűke Péter, a polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályvezetője lapunknak elmondta: a cég június végén vette át a munkaterületet és 150 napja van a beruházás elvégzésére. November végéig kiépítik a csapadékvíz-elvezetést a még hiányzó részeken, aszfaltozzák az utakat, járdák készülnek, és 27 új oszlop felállításával korszerűsítik a közvilágítást. A lakóknak könnyebb lesz a parkolás is, miután több mint 70 parkolóhelyet alakítanak ki kiemelt szegéllyel, térkő burkolattal.



A szakember hozzátette: a házak mögött, a vasútvonal felé eső részen lévő garázssorok közötti magánterület nem képezi részét a beruházásnak, ott a területek rendezése, karbantartása a tulajdonosok feladata.

Ahogy arról június elején beszámoltunk, hasonló munkálatok zajlanak a Külső Bácsai út Votinszky és Boglárka utca közötti szakaszán. Ott is a Kultúrmérnök Kft. építi ki a csapadékvíz-elvezetést, nettó 51,2 millió forintért. A most létesülő gerincrendszer teremti meg a lehetőségét annak, hogy később megoldják a közeli kis utcák – például a Kultúrház vagy a Benedek Elek utca – vízelvezetési problémáit.



Béres Lajos 49 éve él ezen a részen. Lapunknak azt mondta, fontos a beruházás, mert nagyobb esők után minden úszik. Különösen a Szent István út 16/C számú épületnél szoktak áldatlan állapotok lenni. Fotó: H. Baranyai Edina