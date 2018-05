Korszerű géppel tisztítják a vízhálózatot Győrszentivánon, csökkenhetnek a vízelszíneződések - fotók

A sűrített levegős öblítés idején ingadozik a víznyomás, átmenetileg színeződik az ivóvíz és levegő is kerülhet a rendszerbe. Fotó: Bertleff András

Ne mossanak fehéret öblítéskor



A munkálatok idején fogyasztható a vezetékes víz, de a biztonság kedvéért tartálykocsit irányítanak a körzetekbe. Jó tanács: a fehér ruhák mosását ne a sűrített levegős öblítés idejére ütemezzék.

A héten a Kenderes, a Vasút, a Váci Mihály, az Egressy és a Molnár Vid utca. Miután befejezték a munkát a szakemberek Győrszentivánon, Gyárváros következik, majd a kisalföldi megyeszékhely északi kerületei és a környező települések."Felkészítjük a rendszert a nyári csúcsfogyasztásra. Győrben télen napi 25-28 ezer köbméter víz fogy, a kánikula idején ez a szám duplájára nő" - mondta Tóth László, a Pannon-Víz diszpécserszolgálatának vezetője.A műveletet évről évre elvégzik, Győrrel párhuzamosan Csornán is öblítik a hálózatot. A győri karbantartást a főnyomó vezetékekkel kezdték április közepén. Révfalu után Győr keleti oldalára fókuszáltak, az Ipar csatornánál, a Vonal utcánál és a Fehérvári úti vasúti átjárónál dolgoztak. Ekkor az öblítések éjszaka történtek, hogy reggelre visszaálljon a szokott vízminőség és -áramlás.A fővezetékek mellett szükség van a kisebb, utcai vezetékek mosására is. A Pannon-Víz erre használja a sűrített levegős tisztítót. Az eljárás a hagyományos öblítésnél rövidebb ideig tart, nappal is végezhető. A módszer új Győrben, tavaly Kisbajcs-Nagybajcs-Vének térségében tesztelték a berendezést.A vezetékekben ülepedett anyagok jelentős részét "kisöprik" a tisztításkor. Ez azért jó hír, mert gyakori vízelszíneződésre sokat panaszkodtak Győrszentivánon tavaly nyáron. A probléma miatt Facebook-csoportot is létrehoztak a helyiek.A karbantartás pontos menetrendjét nem közlik előre. "Az előző napi munka után dönthetünk csak a folytatásról. A konkrét időpontokat, helyszíneket frissítjük" - tette hozzá Tóth László.